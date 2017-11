Fontos Messi-csúcsot döntött meg C. Ronaldo

A Real Madrid felhozó meccsé degradálta a keddi, nicosiai BL-mérkőzését az APOEL ellen, már szünetben 4-0-ra vezetett, a vége 6-0 lett.

279 nap után lőtt gólt a Bajnokok Ligájában Karim Benzema, kettőt is, és kétszer köszönt be Cristiano Ronaldo is. A csatárduónak így a szezonban öt BL-meccsen 10 gólja van, ötször annyi, mint a spanyol bajnokságban 12 kör után (1-1, azaz összesen 2).

C. Ronaldo újra megnyomja a BL-t, vezeti a góllövőlistát 8 góllal, és duplájával újabb rekordokat döntött a sorozatban.

már 115 gólnál jár a BL-ben, azaz tovább javította a csúcsát, amit eddig is ő tartott

ebből 98-at lőtt a Real Madridban, ami a legtöbb egy klub mezében, Lionel Messi 97-nél tart a Barcában

a 2017-es naptári évben 18 BL-gólja van, ez is alltime BL-rekord

Egy plusz érdekesség, ami nem rekord: az idényben bajnoki és BL-góljai 44%-át az APOEL-nek rúgta, négyet.

Felállított még egy időszakos rekordot kedden, ami nem a góljairól, hanem a gólpasszairól szól: Benzemának adott asszisztja a 34. gólpassza volt a BL-ben a 2007-08-as évadtól számítva, ennél többet senki nem osztott le az utóbbi 10 évben. (Messi 31-gyel áll.)

Ezzel talán leszámolhat azzal a sztereotípiával is, miszerint ő nem szeret passzolni, sőt, sokan önző futballistának tartják. Pedig, ugye.

(A számoknál a Transfermarkt.de adatait vettük figyelembe.)