A Honvéd-edző cáfolja, hogy az elnök mackóban fogadta az izraeli miniszterelnököt

Mi is lehoztuk csütörtök este, az NS online után, mit nyilatkozott a Honvéd edzője a Honvédról és annak elnökéről a Voetbal International holland újságnak. Nem telt el egy nap, Erik van der Meer cáfolja, hogy az NS-en magyarul megjelenteket mondta volna, azt is, hogy egyáltalán interjút adott a hollandoknak. Sőt, állítja, még a kitalált interjút is - ami tényleg megjelent a legnagyobb holland futballmagazin weboldalán - félrefordították.

Ime, a Honvéd és edzőjének közleménye:

Ezek után megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a holland cikk szerzőjével, hátha sikerül utánajárni, mi is történt.