Munka van, magyarok! Be lehet szavazni Nikolicsot az év csapatába

A magyar válogatott csatár az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság egyik legjobb igazolásának bizonyult, a 2016 decemberében Chicagóba költöző játékos első szezonjában rögvest az MLS gólkirálya lett.

Nem csoda, hogy a szerbből lett magyar neve is ott van azok között a támadók között, akikre szavazni lehet, hogy bekerüljenek az év csapatának csatársorába.

A kiadó helyekre többek közt Javier Hernández, David Villa és Hirving Lozano is pályázik, de a magyar internetes szavazók lelkesedését ismerve nem is lehet kérdés, hogy Nikolics ott lesz az álomtizenegyben. Ha rajtuk múlna, valószínűleg akkor is bekerülne, ha egy gólt sem szerez idén, hát még így.

A Nikolicsra szavazáshoz ezt a linket kell követni, legkésőbb december 14-ig.

A közönség mellett a válogatottak szövetségi kapitányai, csapatkapitányai, illetve az újságírók is szavaznak az álomcsapatról, aminek különlegessége, hogy mind az Amerikában játszó külföldiek, mint a külföldön játszó amerikaiak szerepelhetnek benne.

CONCACAF év csapata, jelöltek (támadók)

Alberth Elis (Houston Dynamo)

Clint Dempsey (Seattle Sounders)

David Villa (New York City)

Franco Jara (Pachuca)

Gabriel Torres (Lausanne)

Hirving Lozano (PSV)

Javier Hernández (West Ham United)

Jesús Corona (Porto)

Jozy Altidore (Toronto)

Nikolics Nemanja (Chicago Fire)

Cikkünk írásakor Nikolics a szavazatok 60% százalékát megszerezve messze vezetett a panamai Garbiel Torres (17%) előtt.