Mourinho a stábjában kínált helyet a United szívműtéten áteső csapatkapitányának

Azt követően, hogy Michael Carrick megosztotta a nyilvánossággal szívműtétének hírét, José Mourinho, Manchester United edzője helyet kínált neki az edzői stábban, ugyanakkor a játékosra bízta, hogy kitölti-e játékosként az idei szerződését.

A Manchester United 36 éves középpályása pénteken jelentette be a Twitter-oldalán, hogy még szeptemberben, a Burton elleni Ligakupa-mérkőzés második félidejében szokatlanul érezte magát.

Az orvosok számos vizsgálatot követően a szívritmuszavar egyik fajtáját, pitvarfibrillációt állapítottak meg - ez a szív felső üregeinek szabálytalan remegését vagy szapora összehúzódását jelenti -, ezért beavakozásra volt szükség.

"A felhozóedzéseket végeztem, közben szigorúan ellenőrizték az állapotomat, de most jól érzem magam. Egészséges vagyok, és újra keményen dolgozom a csapattal" - üzente Carrick tegnap hozzátéve, hogy igyekszik visszanyerni korábbi erőállapotát, hogy mihamarabb újra mérkőzést játszhasson.

A Telegraph cikke szerint Mourinho szombaton a következőket mondta Carrick kapcsán:

"Tudja, hogy egy hely mindig várja az edzői stábban, ha ő is akarja, és amikor csak akarja. Ezt akarom én is, a vezetőség is, a tulajdonosok is, úgyhogy Michael kényelmes helyzetben van."

"A jövőnk közös, de tudjuk, hogy egyelőre játszani akar még a szezon végéig, és magabiztosan várja a visszatérést. Azzal, hogy edzésbe állt, eggyel több játékosra számíthatunk, de erre szükségünk is volt, szóval én annak is örülök, hogy így döntött" – idézte a lap a portugál edzőt.