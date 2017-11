Első labdaérintésből lőtt káprázatos győztes gólt egy 17 éves a Fradinak

Kiváló cserének bizonyult a még csak 17 éves Kiss Tamás szombaton a Haladás a Ferencváros szombathelyi meccsén. Kiss a 82. percben állt be 1-1-es állásnál Rácz Barnabás helyére, a 84. percben pedig,

első labdaérintéséből óriási gólt is szerzett.

A helyzetet Myke Ramos készítette elő, bár a jobbról befelé törő brazil valószínűleg maga sem gondolta volna, hogy gólpasszt ad, amikor Kisshez gurított az előtte összezáró védők miatt. Kiss nem is állított a passzon, egyből alányúlt, és tökéletesen helyezett a hosszú felsőbe Dibusz Dénes fölött.

Fradi elleni bombagóllal ünnepelte 17. születésnapját Kiss Tamás A Haladás 17 éves tehetsége első labdaérintéséből győztes gólt lőtt a hét meccs óta veretlen Fradinak. Posted by M4Sport on Saturday, November 25, 2017

Kiss a győztes gól után elmondta a Nemzeti Sportnak, hogy a lövés után nem is követte a labda ívét, mire felnézett, már a hálóban volt a labda, szóval nem is látta a gólját. Az ünneplés terveit is megosztotta: otthon ünnepel majd,

„átjönnek a nagyszülők.”

Kissnek ez volt a harmadik gólja a szezonban, korábban a Debrecen és a Honvéd ellen talált be – a góljai javuló tendenciát mutatnak, október közepén a Honvéd ellen egyenlített ugyan, de végül kikaptak, majd rá egy hétre egy pontot ért a gólja a DVSC ellen, pedig a 3. percben az ő góljával vezettek, most viszont már győzelmet hozott csapatának.