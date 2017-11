A Levante művészi szintre fejlesztette az öngólt, aztán azt is felülmúlta

Valószínűleg segítség nélkül is nyerni tudott volna az Atlético Madrid szombat este a Levante ellen idegenben a spanyol bajnokság 13. fordulójában, de a hazaiak gyorsan kétgólos előnyhöz juttatták őket két egészen röhejes góllal.

Az első ráadásul már az ötödik percben megszületett, Rober passzolt hat méterről a saját kapujába, amikor Ángel Correa elől próbált menteni. A csatárhoz ugyan nem ért el a beadás, de Rober védhetetlenül passzolt a jobb alsóba.

A második gólra is megérte várni a 29. percig: ekkor megint a középpályáról fordult villámgyorsan az Atlético, Correa el is vitte a kapus mellett, az estében elengedett lövés viszont gyenge volt ahhoz, hogy veszélyes legyen. Chemának két társ is tudott volna segíteni a tisztázásban, ám ő egyedül akarta megoldani, aminek az lett a vége, hogy simán csak megállította Kevin Gameiro előtt a labdát, akinek két méterről kellett begurítania.

Gameiro a második félidőben is lőtt egyet, majd zárásként Anotine Griezmann duplázott négy perc alatt, így nyert 5-0-ra az Atlético Madrid.

A spanyol bajnokság 13. fordulójának szombati eredményei