Most 0-2-ről fordított a rákos edző csapata

Múlt hét közepén a Sevilla 0-3-ról állt fel a Liverpool ellen, a BL-meccs 3-3 lett. A lefújás után derült ki, hogy Eduardo Berizzónak, a csapat edzőjének prosztatarákja van. A játékosok már a kezdés előtt tudták, hogy beteg, és az az utolsó meccse, mielőtt el kell kezdenie a gyógykezelést, ami azzal jár, hogy egy időre elhagyja a csapatot.

Vasárnap, a bajnokságban már nem Berizzo ült a padon, de a Sevilla majdnem ugyanolyan meccset játszott, mint a Pool ellen. A második félidő elején 2-0-ra ment a Villarreal, ráadásul otthon.

Ever Banega és társai most sem adták fel, két akciógóllal és egy büntetővel fordítottak, a győztes tizenegyest az argentin válogatott futballista rúgta be.

A Sevilla ötödik a bajnokságban 10 ponttal a vezető Barcelona mögött, néggyel a hatodik Villarreal előtt.