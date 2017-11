A Real porcelánembere meccsenként 200 millió forintba került

A 2013-as nyári átigazolási időszak Gareth Bale-ről szólt. Mindenki tudta, hogy a Real Madridhoz megy a Tottenhamtől, azt is, hogy csúcsösszegért, de a 101 millió eurós, akkor rekordot jelentő ár már túlzásnak tűnt. Úgy meg pláne, hogy halmozza a sérüléseket. 2016. november 22. óta húsz tétmeccsen tudott pályára lépni.

Ez Bale ötödik szezonja a Realban, 159 mérkőzésnél jár (ebből 105 bajnoki), vagyis a 101 milliós árával jelenleg 635 ezer euróba (200 millió forintba) került meccsenként a Realnak. Nem csoda, hogy a legutóbbi izomszakadása után újra elkezdtek arról cikkezni, hogy a Madrid megválna tőle, már ha még meg tud egyáltalán.

Ugyan a madridi Marca és AS 24 sérülést varrnak a walesi nyakába, ez a Transfermarkt szerint inkább csak 13 – az igazság kisebb problémákkal együtt a spanyolok számához van közelebb. Az viszont biztos, hogy a tavaly novemberi, elég súlyos bokasérülése óta alig játszott. Csak amiatt 18 meccset hagyott ki tavaly, 10-ről izomsérülések miatt maradt le. 2015-16-ban 19 meccset mulasztott izomsérülés miatt, 13/14-ben 15-öt.

2013 augusztus: lábfej, 2 meccs 2013 augusztus: térd, 2 meccs 2013 október: jobb comb 1 meccs 2013 október: bal comb 3 meccs 2013 december: bal vádli 2 meccs 2014 január: bal vádli 3 meccs 2014 október: jobb comb 4 meccs 2015 április: bal vádli 3 meccs 2015 szeptember: bal vádli 4 meccs 2015 október: bal vádli 4 meccs 2016 január: jobb vádli 8 meccs 2016 április: comb 1 meccs 2016 május: jobb térd 1 meccs 2016 szeptember: csípő 2 meccs 2016 november: jobb boka 18 meccs 2017 április: jobb vádli 2 meccs 2017 április: bal vádli 8 meccs 2017 szeptember: bal comb 8 meccs 2017 november: has ? meccs

Látható, hogy elég sokrétű a probléma Bale-nél. Amikor a Realhoz került, a korai vádliproblámákat a Marca egy ritka, eltitkolt gerincproblámának tudta be, amit ugyan felderítettek a Real orvosai, de úgy döntöttek, izomtömeg-növeléssel kezelni tudják.

2014-ben hátproblémái is voltak, állítólag a Lamborghinije rossz üléspozíciója miatt, és amint megvált az autótól, javult az állapota.

Mások szerint egy speciális, teheléscsökkentő öv bevetése tett csodát a walesivel.

A 2016-os szezon kezdetéig a fontos meccseken jó volt, közben hosszabb időkre újra eltűnt. 2016 őszét pazar formában kezdte, a bokaszalag-szakadásáig ő volt a Real legjobbja – 2017 tavaszán viszont nyoma sem volt a hiányának a BL-menetelésnél, a többiek kijátszották a csapatból.

Ami a legijesztőbb, hogy

a Real legutóbbi 60 meccséből 40-en nem játszott.

Ijesztő, persze az ő szempontjából, a csapat ugyanis bajnok lett és megvédte BL-címét. Idén sem Bale hiánya miatt vannak gondjaik a bajnokságban.

Persze kevés csapat van, ahol ne jönne jól a jobbszélen a walesi, Zinedine Zidane is hasznát tudná venni, ha egészséges lenne. Mégicsak egy olyan játékosról beszélünk, aki Cristiano Ronaldo és Karim Benzema mögött a BBC - Benzema, Bale, Cristiano - harmadik tagjaként

lőtt 70 gólt 159 eddigi Real-meccsén.

Most például kapóra jönne egy friss támadó, de azonnal lesérült a szeptember végi vádliproblémájából felépülve. Újra heteket hagyott ki, legalább négyet, így még nehezebb lehet a visszatérés neki. Mivel még csak 28 éves, most jönnek – jönnének – a legjobb évei. Már ha egészséges marad.

Nagy a rizikó, ezért is merült fel, hogy eladnák, most ugyanis még talán kapnának érte Madridban értékelhető összeget, ha nem is 100 millió eurót. Talán enyhébb edzésmunkával többet lehetne pályán, és akkor igazolhatná, hogy még mindig képes olyan megoldásokra, mint a Barcelona és Marc Bartra ellen a 2014-es Spanyol Kupa-döntőn.

