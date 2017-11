Roberto Carlos: Csak belekapott a szél

A L'Equipe francia újság nagy tanulmányt készített a szabadrúgásokról és a szabadrúgáslövőkről, természetesen kielemezte Roberto Carlos szabadrúgását is, és megkérdezte a brazilt arról a franciáknak lőtt 1997-es gólról.

Ha állnak, üljenek le:

Nagyon mellé ment volna, de belekapott a szél

- mondta a balhátvéd.

A gólt az utóbbi 20 évben szanaszét elemezték, fizikusok megállapították, hogy ilyen-olyan erőhatások húzták a labdát a kapuba.

Roberto Carlosról eddig is tudtuk, fantasztikus a bal lába, most már azt is tudjuk, hogy szerény.