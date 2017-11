Mára időzítettük a Gareth Bale sérülékenységét bemutató cikkünket, a walesi szélső kedd este a terveknek megfelelően vissza is tért a Real Madridba legutóbbi kényszerpihenőjéről.

Nem is rosszul, 0-1-nél állt be a harmadosztályú Fuenlabrada elleni Spanyol Kupa-visszavágón, és szinte azonnal gólpasszt adott. Nem is akármilyet, bal külsővel nyeste Borja Mayoral fejére a labdát, hanyag mozdulattal. Hajszál pontos assziszt volt a 63. percben.

Ez a gól biztosította be a Real továbbjutását, a Bernabeu-ban 3-1 lett a párharc állása. Bale a második Real-gólban is benne volt, ő tört be a tizenhatosra, lövését blokkolták, ám Mayoral berúgta a kipattanót.

A nagyon nagyon tartalékos Madrid így sem nyert, mert a kiscsapat a végén egyenlített: 2-2 lett a meccs, a Real 4-2-vel ment a 16 közé.

A Fuenlabrada vezetőgóljáról még nem szóltunk, pedig annak is van madridi kötődése: ifjabb Luis Milla bombalövése volt, az ő apja, Luis Milla a 90-es években a Real középpályása volt.