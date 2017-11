Dráma: újra műtik az arsenalos elátkozott sérülését

Pár hete sincs, hogy írtunk Santi Cazorláról, az Arsenal kétszeres Európa-bajnok futballistájáról, aki egy sérülés miatt majdnem elveszítette egyik lábát. Úgy tűnt, végre sínen a visszatérése, és januárban több mint egy év után újra játszhat, de a napokban megint műteni kellett, kilencedszer.

Erről maga számolt be most Twitteren, azt írta, fájdalmat érzett az achilleszében, így ismét szükség volt egy kisebb beavatkozásra. De bízik benne, hogy egyszer még futballozhat. Csatolt egy megindító fotót is.

Debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando los ultimos dias, he tenido que volver a pasar por el quirofano. Toca retrasar la fecha de vuelta a los terrenos de juego, mantengo la ilusión y motivación para volver a disfrutar de mi gran pasión, el futbol.#football pic.twitter.com/HpYYRd9VyQ — Santi Cazorla (@19SCazorla) November 29, 2017

Sergio Ramos, aki a spanyol válogatottban sokszor volt Cazorla csapattársa, azonnal reagált.

Amigo, el fútbol está en deuda contigo. Volverás a disfrutar y a hacernos disfrutar a todos, seguro. Cabeza alta y ánimo arriba. Estamos contigo. ¡Mucho ánimo y un fuerte abrazo, bro @19SCazorla! pic.twitter.com/bsE5yOjd1P — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 29, 2017

Barátom, a futball az adósod. Vissza fogsz térni, hogy újra élvezhesd a futballt, a mi legnagyobb örömünkre. Ez biztos. Fel a fejjel! Veled vagyunk. Ne csüggedj, ölellek, tesó!

- twittelte.