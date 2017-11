Az MLSZ döntése is elkaszálta Kassai vb-esélyeit

A Kassai Viktor a 2014-es világbajnokság után a jövő évi oroszországi futball-vb-n sem lesz ott, ezzel kapcsolatban szólalt meg a korábbi FIFA-bíró, Bede Ferenc.

Bede úgy látja, hogy a Bayern München-Real Madrid BL-meccs, valamint a Törökország-Horvátország vb-selejtezőn nyújtott teljesítménye rontotta a magyar futballbíró esélyeit, és mivel vb-pótselejtezőt sem kapott, ezért sejteni lehetett, hogy nem kerül be a vb-keretbe.

Ilyenkor lenne fontos a sportdiplomácia Bede szerint, de az sem segített Kassainak, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség csak a hatodik, azaz utolsó helyre rakta a magyar FIFA-bírók erősorrendjében.

Bede azt is megemlítette, hogy Csányi Sándor a szövetségen belül bátran hajtott végre személyi cseréket, amikor szükség volt erre, ám a játékvezetők szakmai munkáját felügyelő Puhl Sándor továbbra is a helyén maradt, pedig az ő vezetése alatt egyetlen magyar bíró sem került ki a vb-re. Ellenben amikor Vágner László volt ezen a poszton, akkor Kassai Viktor is bekerült a vb-keretbe.