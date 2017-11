Hozzáérsz, lecsaplak!

A Liverpool sima hármassal verte a Stoke-ot a szerda esti bajnokin idegenben, a meccsen nem sok dráma volt. Az első gólnál volt a legfeszültebb a helyzet, amikor Mané ügyes passzt kapott a tinédzser Solankétól, és pengésen átcsippentette a labdát a kifutó kapuson.

A kapuson megcsúszott a labda, amúgy is lassú volt, de így még jobban lelassult. Mané csapattársa, a brazil Firmino csatárhoz illően rá is startolt, be is futotta még a vonal előtt. A labda gyökkettővel pattogott a vonal felé, stoke-os a láthatáron nem volt, de így is óriási volt a kísértés, hogy belerúgjon.

Felnézett, és meglátta, hogy Mane igen szúrós szemekkel követi labdája útját, sőt, az afrikai kézzel még jelzett is neki:

ha hozzáérsz, leütlek.

Firmino így bekísérte a kapuba a labdát, a gól a jogos tulajdonosáé lett. Aki az ünneplésnél úgy mutatott a brazilra, mintha az adta volna a gólpasszt, vigyorogva köszönte meg neki, hogy nem ért bele a labdába. (Tudhatta egyébként, hogy Firmino hajlamos a szemtelenkedésre.)

Klasszikus a témában Del Piero és Inzaghi kapcsolata még a juvés időkből, velük előfordult, hogy Pippo nem volt olyan előzékeny, mint most Firmino.