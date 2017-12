Három üres kaput hagyott ki, két pontot bukott a Barca

Hiába fordított 0-1-ről a Barcelona, csak 2-2-es döntetlent ért el a Celta Vigo elleni bajnokin. Bár még öt ponttal vezeti a katalán csapat a bajnokságot, meglepetés, hogy egymás után második bajnokiján veszít pontot.

Meglepetésre a Celta szerzett vezetést. A 20. percben egy rosszul működő lestaktika után Iago Aspas lépett ki szépen, a másik oldalon érkező Pione Sisto elé tette labdát, akinek a lövését még óriási bravúrral védte ter Stegen, de a kipattanót Aspas az üres kapuba fejelte.

Aztán Lionel Messi két perccel később egyenlített, majd három perccel később Luis Suárez is betalált. A játékvezető azonban nem adta meg a gólt lest miatt. Vitatható döntés született, mert a szélső Celta-védő beragadt, Suárez még időben vette át a labdát. Ahogy legutóbb, most belenyúltak a bírók a meccsbe.



A 62. percben Luis Suárez viszont már megszerezte a vezetést. Még sem tudta kihúzna a Barca, hiszen nem sokkal később, a 70. percben Maximiliano Gómez megszerezte az egyenlítő gólt, gyakorlatilag ismét sikerült lemattolni a Barca-védelmet, három mezőnyjátékos próbálta védeni a kaput, de Aspas és Gómez kipasszolta a teljes védelmet.

A Barca úgy bukta ezt a meccset, hogy volt három üreskapus lehetősége is, de egyiket sem tudta berúgni.

A Barcelonának most 36 pontja van, öttel vezet a Valencia előtt, de a kilenccel lemaradó madridiaknak, az Atléticónak és a Realnak is egy nagy lehetőség ez a felzárkózásra.

Nyitókép: Stanislav Lobotka (Celta de Vigo) és Lionel Messi (FC Barcelona) (Alex Caparros/Getty Images Hungary)