Öt gólig meg sem állt a gyikosan kontrázó Liverpool

A Liverpool támadójátéka a csúcson van, Jürgen Klopp csapata 5-1-re verte a Brighton & Hove Albiont a Premier League 15. fordulójában.

Már az első félórában is a Liverpool dominált, de a 30. percig nem sikerült gól lőnie a vengédcsapatnak. Onnantól aztán beindult, elöször Emre Can fejelt kapuba szöglet után, majd még két perc sem tel el, amikor egy kontra végén Roberto Firmino is betalált.

A második félidőben is kontrából született a harmadik gól, az akciót újra Firmino fejezte be. A nem sok helyzetig jutó Brighton az 51. percben szépített, de nem tudta elkerülni a súlyos vereséget.

A 87. percben Philippe Coutinho egy húszméteres, a felugró sorfal alatt előtt szabadrúgás góllal növelte a különbséget, majd a legvégén Dunk fejezte be a liverpooli kontrát egy szerencsétlen fejeléssel, így öngóllal alakult ki a végeredmény.

A Livepool nagy sorozatban van, az elmúlt öt bajnokján négy győzelmet szerzett és egyszer döntetlenezett, de ezzel sincs még a dobogón. 29 ponttal jelenleg a negyedik, de az Arsenal visszaelőzheti, ha megveri szombat este a Manchester Unitedet.

Premier League, 15. forduló:



Brighton-Liverpool 1-5 (0-2)

Watford-Tottenham Hotspur 1-1 (1-1)



Everton-Huddersfield Town 2-0 (0-0)



Leicester City-Burnley 1-0 (1-0)



Stoke City-Swansea City 2-1 (2-1)



West Bromwich Albion-Crystal Palace 0-0



Chelsea-Newcastle United 3-1 (2-1)

Nyitókép: Roberto Firmino harmadik gólját szerzi (Dan Istitene/Getty Images Hungary)