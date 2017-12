Lökött fickó voltam, de már elmúlt

Gulácsi Péter, a RB Leipzig kapusáról a Sächsischen Zeitung közölt egy terjedelmes riportot, amelyet az nso.hu szemlézett. Ebben a magyar válogatott kapusa mesélt elmúlt tíz évéről, attól kezdve, hogy a Liverpool játékosa lett, majd a Salzburgtól a Lipcsébe igazolt.

Amikor 17 évesen Liverpoolba került azonnal érezte, hogy abban a környezetben akar maradni. Minden, ami az Anfielden történt, olyan mély nyomokat hagyott benne, amelyekre a mai napig is szívesen emlékszik.

„Egyik napról a másikra kellett felnőnöm tizenhét évesen, világklasszisok sorával edzhettem mindennap: Steven Gerrard, Xabi Alonso, Fernando Torres, Luis Suárez. Ez rendkívül fontos tapasztalatnak bizonyult később és persze felejthetetlen emléknek.”

A Liverpoolban nem jutott el a kezdőcsapatig, viszont a kölcsönadásokból is komoly tapasztalatokat szerzett. Volt a Hereford United, a Tranmere Rovers és a Hull City játékosa is, amikor 2013-ban a Red Bull Salzburg csapatához igazolt. Négyéves szerződést írt alá az osztrák csapathoz, ahol 2014-ben és 2015-ben is osztrák bajnok lett.

2015-ben vette meg a Lipcse, ahol szintén nem volt egyszerű a beilleszkedés. Mivel Salzburgból egy kiállítás miatti eltiltással érkezett, ezért a második csapatnál próbált formába kerülni, de a negyedosztályban, az első meccsén egyből kiállították. Gulácsi elmondta, nem akarta elhinni, ami történik körülötte, minden rosszra fordult, de szerencséjére a család támogatásával ki tudott lábalni ebből a nehéz időszakból.

„Tíz évvel ezelőtt még rengeteg félőrült, hibbant kapus volt, mára azonban eltűntek ezek a lökött fickók, akik sokszor reflektorfényben voltak, és nagyon sokszor ösztönösen védtek, részben úgy, ahogy egy kézilabdakapus teszi. Én is ilyennek tartom magam, igyekszem nyugodt, higgadt maradni és próbálom nem elveszteni a fejem”

Ez a teljesítményén is jól látszik, a Bundesliga 2017–2018-as idényében, a Kicker osztályzatai alapján a második legjobb teljesítmény eddig az övé. A német szaklap osztályzatai alapján A Bayer Leverkusen játékosa Leon Bailey 2,38-cal az első, Gulácsi 2,58-cal áll a második helyen úgy, hogy a legjobb tízbe rajta kívül még két kapus is be tudott kerülni.