A világ legjobb bírója direkt, hitvány okból fújta el a Leicester PL-címéről döntő rangadót

Tavaly a Tottenham-Chelsea 2-2 döntött arról, hogy a Leicester City lett a Premier League bajnoka. A meccsnek így különösen nagy visszahangja volt, bár a játékvezetője, Mark Clattenburg kevésbé került a középpontba, mivel a Leicester nehezen hihető sikere ellopta a show-t.

Mi azért másnap töviről hegyire kielemeztük a spori működését, mert annyi hibás döntése volt, mint Kassai Viktornak az idei Real-Bayernen. (Na jó, majdnem.)

Clattenburg most, másfél évvel a meccs után elismerte, direkt nem úgy fújt, ahogy a szabályok szerint kellett volna. Ennek oka még magánál a szándékosságnál is megdöbbentőbb:

hogy mentse a hírnevét a média és a Tottenham-drukkerek előtt.

A meccsen szünetben 2-0-ra vezetett a Tottenham, életben voltak bajnoki reményei, de az 58.-ban Gary Cahill szépített, a 83.-ban Hazard egyenlített, és ezzel a Leicester bajnok lett.

Tervet készítettem a meccsre, hagytam, hogy a Spurs megsemmisítse magát, és a média meg az egész világ azt mondja, a Tottenham vesztette el a bajnokságot

- mesélte Clattenburg az NBC egyik podcastjében, amibe a BBC hallgatott bele.

Ha kiállítok három embert a Tottenhamből, mik lettek volna a szalagcímek? 'Clattenburgra ráment a Tottenham bajnoksága'. Így a Tottenham megsemmisítette önmagát, és a Leicester lett a bajnok. Jó pár bíró a szabálykönyv szerint járt volna el, a Tottenham 7-8 emberre fogyatkozik, kikap, és máris kifogásokat keres. De én nem adtam nekik lehetőséget erre, mert az volt a tervem, hogy hagyjam, veszítsék el maguk a címet.

Fotó: Oli Scarff Mark Clattenburg

Clattenburg 9 sárgát adott a spursösöknek, de egy ember sem kapott kettőt, azaz 11-en fejezték be a meccset. Bár most ugye épp Clattenburg mondja, hogy három-négy játékosuk is pirosat érdemelt volna. Később a szövetség a két klubra összesen rekordnyi pénzbüntetést szabott ki, a spursös Moussa Dembelét pedig hat meccsre eltiltotta a Diego Costa elleni akciójáért.

A rádióban feltették Clattenburgnek, hogy akkor ezek szerint ő írta a meccs forgatókönyvét, erre azt mondta:

Segítettem a meccset. Jót tett a meccsnek az én stílusom.

Arról, hogy mióta lát a jövőbe, sajnos nem kérdezték Clattenburgöt. Pedig látnia kell, hiszen 2-0-ás félidei vezetésnél semmi nem utalt a kudarcra, sőt, a Spurs még a 82. percben is vezetett, így a bíró állítása, hogy "hagytam, hogy megsemmisítsék magukat", egészen felfoghatatlan.

Ami történt, annyi, hogy egy bíró nem merte felvállalni a szabályok szerinti döntéseket, de mázlija lett a meccs végkimenetelével.

Azt, hogy szándékosan hozott fals döntéseket, most be is vallotta. Azt meg, hogy a végkimenetelt - a Tottenham égését - ő okozta a fals döntéseivel, beképzeli, és úgy állítja be, mintha a rossz ítéleteinek a pozitív következménye lenne.

Clattenburg vezette pár héttel a Tottenham-Chelsea után a 2016 FA-kupa-, Bajnokok Ligája- és Eb-döntőt is, tavaly a világ ünnepelt futballbírója lett, a legjobbnak választották.

Most valószínűleg amiatt nyilatkozott ilyen bátran, és ismerte el, hogy fújta el szándékosan a rangadót, mert februárban a szaúd-arábiai futballszövetség bírói részlegének a főnöke lett, és soha az életben nem akar már nívós meccset fújni.

A podcastben arról is beszélt, hogy a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben nem egyformán fújt - ami persze nem meglepő, minden brit bírónál így van, - de az indokai erre is abszurdak.

"Az angol bírók stílusa más, Európában másképp kellett fújnom, mert az európai topjátékosok nem tűrték volna azt a testi kontaktot, ami a Premier League-ben ment.