A Barca kissé belehúzott a Spanyol Kupában

Kedden kisorsolták a Spanyol Kupa nyolcaddöntőjének párosításait. Nagy rangadó nem jött össze, a legnehezebb ellenfelet a Celta és a Barcelona kapta, egymást. Különösen az után mondható nívósnak a páros, hogy szombaton a Barca otthon nem tudta legyőzni a Celtát 2-2 lett. Ráadásul a Celta az előző idényben kiverte a Real Madridot.

Mindkét klub belehúzott, ha azt nézzük, kiket kaptak a többiek:

játszik.

Angliában is sorsoltak az FA-kupában, összejött egy nagy rangadó:

Ezen kívül elkerülték egymást a nagy és a nagyobb csapatok is.

A spanyolok az új év első két hetében oda-visszavágós párharcban, az angolok január első hétvégéjén egy meccsen döntenek a továbbjutásról.

FA-kupa, a 3. forduló párosításai

Ipswich Town vs Sheffield United

Watford vs Bristol City

Birmingham vs Burton Albion

Liverpool vs Everton

Brighton vs Crystal Palace

Aston Villa vs Woking/Peterborough

Bournemouth vs Fylde/Wigan

Coventry City vs Stoke City

Newport County vs Leeds United

Bolton vs Huddersfield

Port Vale/Yeovil vs Bradford City

Nottingham Forest vs Arsenal

Brentford vs Notts County

QPR vs MK Dons

Manchester United vs Derby County

Forest Green Rovers/Exeter vs West Brom

Doncaster Rovers vs Rochdale

Tottenham vs AFC Wimbledon

Middlesbrough vs Sunderland

Fleetwood Town/Hereford vs Leicester

Blackburn/Crewe vs Hull City

Cardiff vs Mansfield Town

Manchester City vs Burnley

Shrewsbury Town vs West Ham

Wolves vs Swansea

Stevenage vs Reading

Newcastle vs Luton Town

Millwall vs Barnsley

Fulham vs Southampton

Wycombe vs Preston North End

Norwich vs Chelsea

Gillingham/Carlise vs Sheffield Wednesday