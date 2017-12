Kiesett az Atletico Madrid a Bajnok Ligájából

A Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulóját rendezték kedden az A, B, C és D csoportban. A szakasz utolsó fordulója előtt még több nyitott kérdés is maradt, olyan csapatok továbbjutása volt még bizonytalan, mint az Atletico Madrid vagy a Juventus, a spanyolok sorsa ráadásul nem is volt a saját kezükben.

A csoport

Elméletileg még bármi megtörténhetett volna, gyakorlatilag viszont a CSZKA Moszkvának Manchesterben kellett volna agyonvernie az Unitedet, hogy az angolok bajba kerülhessenek. A Baselnek egyszerű volt a képlet, a Benficát kellett verni a biztos továbbjutáshoz. Ami a nagyarányú moszkvai győzelmet illeti az Old Traffordon, ez azért nem fenyegetett, de a vezetést némi meglepetésre a CSZKA Moszkva szerezte meg Vitinho góljával az első félidő végén.

Aztán a második félidőben 2 perc alatt fordított a Manchester United, előbb egy igen szép Pogba-Lukaku akcióból lett gól:

Majd Rashford is betalált:

A Manchester United így végül 2-1-re nyert, míg a Basel 2-0 arányban verte idegenben a szezon legnagyobb negatív szenzációját okozó Benficát, és lépett tovább második helyen. A továbbjutásra is esélyesnek tartott portugálok viszont 0(!) ponttal estek ki a csoportból. A keddi vereség alkalmával egy ilyen megalázó gólt is kaptak (ez volt a második svájci találat):

B csoport

Egyedül a csoportgyőztes kiléte volt valamennyire kérdéses, de leginkább csak matematikailag. A Bayern Münchennek ugyanis 4 góllal kellett volna vernie a csoportot vezető Paris Saint-Germaint a helycseréhez. Ez végül nem jött össze, de a németek önbizalmának és renoméjának bizonyosan jót tett a 3-1-es győzelem. A meccs elején ráadásul úgy nézett ki, hogy még akár a csoportelsőség is összejöhet a bajoroknak. 2-0-ra vezettek a szünetben, előbb Lewandowski lőtt gólt a 8. percben, miután a komplett angol védelem leállt, mert azt hitték, hogy lesen van, majd Tolisso fejelt egy pofás gólt a 37. percen.

A második félidőben viszont további bajor gólok helyett M'Bappe következett, és a PSG szépítése:

A 69. percben Tolisso megszerezte második gólját is, kialakítva a 3-1-es végeredményt.

Mindeközben az Anderlechtnek szintén 4 góllal kellett volna vernie a Celticet, ráadásul idegenben, hogy a skótok helyett a belgák folytathassák csoportharmadikként az Európa-ligában. Ez azonban nem jött össze, csak egy szerény 1-0, így a skótok folytathatják az El-ben, a belgák meg búcsúztak Európától

C csoport

Ebben a csoportban volt a legdrámaibb a helyzet. A Chelsea már továbbjutóként fogadta az Atletico Madridot, a spanyoloknak kötelező volt a győzelem, ráadásul közben azt is ki kellett volna drukkolniuk, hogy a Roma ne nyerjen a Qarabag ellen, mert akkor londoni meccs eredményétől függetlenül az olaszok a másodikok.

Az Atletico számára kedvező forgatókönyvből aztán semmi sem jött ösze, a Roma nyert, a spanyolok viszont nem, így Diego Simeone elmúlt időszakban két Bajnok Ligája döntőt is játszó csapata csak az Európa-ligában folytathatja.

Az Atleti sorsát Perotti pecsételte meg, aki a Roma-Qarabag egyetlen gólját lőtte egy duplán lesgyanús, de valószínűleg szabályos akcióból:

Mivel a Roma nyert, így lényegében mindegy volt, hogy az Atletico mit játszik Londonban. A spanyolok persze bíztak a csodában, és Saul góljával meg is szerezték a vezetést, ám a Chelsea Savic öngólja révén egyenlített. A döntetlen egyedül arra volt jó, hogy a Roma fusson be csoportelsőnek, a Chelsea pedig csak másodikként jutott tovább, míg az Atletinek maradt az Európa-liga.

D csoport

A biztos csoportelső Barcelona a második helyben még valamennyire talán reménykedő portugál Sportingot fogadta, míg a Juventus abban a tudatban léphetett pályára az Olimpiakosz ellen idegenben, hogy egy döntetlennel is biztosan továbbjut.

Ha volt is némi esély drámára, végül minden a legsimábban alakult, a Barcelona nem engedett annyira ki a Sporting ellen, hogy ne nyerjen 2-0-ra. Előbb Alcacer fejelt gólt egy szöglet végén:

Majd ez egykori barcelonai Mathieu kedveltette meg magát utólag a katalán szurkolókkal, immáron a sporting mezét viselve. A barcelonában sokat szidott játékos ugyanis öngólt szerzett, így a vége 2-0 lett a katalánoknak.

Eközben a Juventus sem tétlenkedett, az olaszok hamar, már a 15. percben megszerezték a vezetést Pireuszban Cuadrado góljával, a kolumbiai szélső Alex Sandro remek beadását belsőzte kapuba közelről.

A görögök becsületére legyen mondva, hogy nem adták fel, sőt a második félidőben egy kapufáig is eljutottak, aztán a legvégén jött a csereként beálló Bernardeschi, és egy szép lövéssel pontot tett a meccs végére:

Továbbjutók, kiesők

Az A-D csoportban véget ért a csoportkör. A legjobb 16 közé jutott (vastaggal kiemelve a csoportelsők)

Manchester United, FC Basel, Paris SG, Bayern München, AS Roma, Chelsea, Barcelona, Juventus.

Az Európa Ligába jutottak (csoportharmadikak): CSZKA Moszkva, Celtic, Atlético Madrid, Sporting CP.

Kiesett: Benfica, Anderlecht, Qarabaq, Olympiakosz.

Borítókép: Diego Simeone. Fotó: Paul Childs / Reuters.