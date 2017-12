Cristiano Ronaldóé az Aranylabda, beérte Messit

2016-ban szinte mindent vitt Cristiano Ronaldo, megnyerte a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal és Európa-bajnok lett a portugál válogatottal - nem véletlen, hogy év végén megszerezte negyedik Aranylabdáját.

Talán ő sem gondolta, hogy 2017 ezt überelni fogja, vagy csak hogy ugyanolyan kiváló lesz, de így történt. 32 évesen egy sor címet zsebelhetett be újra a Reallal, klubszinten a 2016-17-es lett a legsikeresebb szezonja a spanyolokkal.

Final ranking of Ballon d'Or France Football 2017 :



1st - CRISTIANO RONALDO



Spanyol bajnok lett a Reallal, öt év után

A BL-történet első címvédését elérő Real vezére volt

Az első futballista lett, aki három BL-döntőn szerzett gólt (2008, 2014, 2017)

Negyedik BL-győzelmét ünnepelhette

A BL gólkirálya lett 12 találattal

A 2017-es BL-év gólkirálya lett 19 góllal

Lassan rajzolódott ki, de 2017 arról szólt a számára, hogy sok kategóriában beérte vagy lehagyta riválisát, Lionel Messit, aki csak egy Spanyol Kupa-győzelemig jutott a Barcelonával.

Cristiano Ronaldo a Real Madridban

C. Ronaldo idén lett négyszeres BL-nyertes, mint Messi. Miután évekig nagyjából egálban voltak a BL-gólokban az argentinnal - két góllal vezetett Ronaldo áprilisban - ebben az évben úgy elhúzott tőle, hogy már 17 góllal vezet. Épp szerdán fogta be egy kevéssé számon tartott BL-kategóriában: 60-60 góllal állnak a Bajnokok Ligája csoportmeccsein.

Olyat is tud, amit Messi nem:

szintén a héten állított fel új BL-csúcsot, az első ember lett, aki egy csoportkör mind a hat meccsén a kapuba talált. 9 góljával természetesen a kör gólkirálya is lett, míg 2017-ben szerzett 19 BL-gólja rekord.

Érdekes, hogy az ősszel a bajnokságban nem ment neki, a 14. forduló után - az első négy meccset eltiltás miatt kihagyta - csak két góllal áll, de ezt felülírta a Bajnokok Ligájában látott szárnyalása. Nem véletlenül mondta még tavasszal, a sorozat döntője után, hogy

a BL a Real Madridnak van kitalálva. És neki

- bár ezt nem tette hozzá - mint az az ősszel végképp kiderült.

De talán a legfontosabb - személy szerint neki biztosan a legfontosabb - kategóriában csütörtökön érte be Messit: most már ő is ötszörös aranylabdás. 2008, 2013, 2014 és 2016 után vehette át a France Football magazin elismerését. (Négyszeres díjazott így már nincs, a két extraklasszis mögött több legenda van 3 győzelemmel.)

Negyedik sikere Real Madrid-futballistaként, az elsőt még a Manchester United tagjaként kapta.

A mostani szavazáson is Messit előzte meg, aki 2009 és 2012 között zsinórban négyszer lett aranylabdás, ötödik siker 2015-ben jött össze. Vagyis Cristiano Ronaldo

az utóbbi öt évben négyszer vitte el a díjat.

A portugál sikere nem volt kérdés, augusztus végén már megkapta az UEFA, az európai futballszövetség legjobbnak járó elismerését, múlt hónapban pedig az új FIFA-díjat is. A voksoláson Neymar, a Paris Saint-Germain sztárja lett a harmadik.

(Tíz éve így írtunk a még nem aranylabdás Ronaldóról.)