C. Ronaldo: Én vagyok minden idők legjobb játékosa

Ötödik Aranylabdáját kapta csütörtökön Cristiano Ronaldo, az elmúlt öt évből negyedszer nyert, behozta a nagy riválist, Lionel Messit, akinek szintén öt Aranylabdája van.

A France Football, az újság, ami szervezi a díjat, interjút is készített a Real Madrid-futballistával, ennek legerősebb mondatát rakta ki a pénteken megjelent új számának címlapjára:

"Je suis le meilleur joueur de l'historie, azaz

Én vagyok a történelem legjobb játékosa.

Valóban nagy fölénnyel nyerte a portugál a szavazást, 946 pontot kapott, a második Messi 670-et, a harmadik Neymar 361-et. De talán nem akkorával, mint az a mondatából lejön.

Mondott azért mást is az átadás után a France Footballnak.

"Arról álmodtam, hogy nyerek egy Aranylabdát, de tudtam, hogy nehéz lesz. Aztán mikor megnyertem, tudtam, hogy összejöhet még egy.

A rivalizálásunkon Messivel nem igazán szoktam gondolkozni. Talán tudat alatt. Magam vagyok önmagam motivációja. Magam ellen küzdök, magamon akarok túltenni.

Mindig nyerni akarok, a legjobbnak lenni, és ezért küzdeni kell. Jelenleg élvezem a pillanatot. Egy napon a motivációm elfogy, de még nem most. Meglátjuk, de most még motivált vagyok és a fizikumom is rendben."

Aztán a L'Equipe-nek kissé jobban kifejtette ezt a Messi-dolgot, szerencsére.

Nem hittem volna, hogy utolérem, mert miután megnyertem az elsőt, ő nyert négyet. Azt gondoltam, nehéz lesz egyenlíteni. Nem tagadom, szomorú voltam és dühös. Elmentem a díjátadókra, de sosem nyertem. Még demotivált is. Nem akartam többé elmenni csak a fotó kedvéért.

Aztán lépésről lépésre, köszönhetően a környezetemben élők segítségének, azt mondtam magamnak, mindennek van egy kezdete és egy vége. És a futballban a végeredmény számít, nem a kezdet. Nyugodt maradtam, dolgoztam, és újabb Aranylabdákat nyertem. Ma összejött az ötödik, ami arra sarkall, hogy tovább küzdjek, és ne gondoljak a koromra."

Ronaldo 33 lesz februárban, Messi 30 múlt júniusban, így egy-két csörte még lehet bennük.