Guardiola: Olyan, mintha Mourinhóval ikrek lennénk

Sikerült egy meglehetősen érdekes állítással felvezetnie Pep Guardiolának, a Manchester City vezetőedzőjének a vasárnapi manchesteri derbit, a spanyol ugyanis azt mondta, hogy

olyan, mintha José Mourinhóval ikrek lennének.

Guardiola arra gondolt, hogy mindketten a lehető legtöbb trófea megszerzésére hajtanak, de ebben Antonio Conte (Chelsea), Jürgen Klopp (Liverpool) és Mauricio Pochettino (Tottenham) is hasonlít rájuk.

Éppen ezrét nem is kritizálja és nem is kritizálta soha egyetlen edzőtársát sem – a futball csodás játék, amit ezerféleképpen lehet játszani és élvezni, mondja Guardiola.

A Manchester United vasárnap 17.30-tól fogadja a Manchester Cityt, már ha egyáltalán megtartják a mérkőzést, aminek kezdetéig akár 20 centi hó is eshet Manchesterben. Ez önmagában nem jelentene gondot, el tudnák takarítani az Old Traffordról, de városban és a stadion környékén akkora fennakadás lehet, ami már problémát jelenthetne a rendezésben, ezért a szombati állapotok szerint felmerült az is, hogy elhalasztják a rangadót.

15 forduló után a Manchester City 43 ponttal vezeti a Premier League-t, mögöttük második helyen jön a Manchester United 35 ponttal.