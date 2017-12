Radamel Falcao élete gólja?

Csak a 75. percben, 1-0-nál állt be a Caen elleni Francia Ligakupa-nyolcaddöntőn a Monaco gólkirálya, Radamel Falcao, de így is alkotott. Nem is kicsit, a 85. percben a kezdőkörtől rúgta be a második góljukat.

Nem sokat habozott a kolumbiai, amikor a kapunak háttal hozzá került a labda, fordult és már lőtt is. Valószínűleg előtte kifigyelte, hogy a kapus eléggé kint áll, és át lehet rúgni fölötte a labdát. Brice Samba a sűrű hátrálás közepette már nem tudott elrugaszkodni, a labda után ő is a hálóba esett.

Falcaónak két szörnyű angliai év után - ManUnited, Chelsea - remek szezonja volt az előző, a Monacóba visszatérve 43 meccsen 30 gólt szerzett. Újra remekül indult, 22 meccsen 18 gólnál jár.

A 31 éves csatár lőtt pár nagy gólt életében, ollózóst is - barátságos meccsen -, tétmérkőzésen nem valószínű, hogy vágott a kedd estinél nagyobbat.

A Monaco 2-0-ra győzött otthon, bejutott a legjobb nyolc közé.