Jobb voltam, mint Ronaldo

Renato Portaluppi, művésznevén Renato Gaucho, nem valószínű, hogy sokat mond bárkinek, hacsak nem volt a brazil futball szerelmese a 80-as években. A ma 55 éves exfutballista a friss Libertadores Kupa-győztes Gremio edzője, csapatával épp a Klub-világbajnokságon vesz részt, ahol kedd este a Pachucával játszik az elődöntőben. Aki nyer, az Al-Dzsazira-Real Madrid győztese várja a fináléban.

Portaluppi nagyon készül, ugyanis már így is történelmi sikereket ért el, de legenda lehet, ha a döntőt is behúzzák: 1983-ban játékosként nyerte meg a Gremióval a Libertadorest, majd a Klub-vb elődjét, az Interkontinentális Kupát, ahol az ő két góljával győzték le hosszabbításban a Hamburgot. Most edzőként is megnyerheti a címet.

Renato Portaluppi

A torna előtt eddigi teljesítményét így értékelte: "Amennyit a Gremióért tettem, már szobrot érdemelnék". Stílusosan vezette fel a Pachuca elleni elődöntőt is, amikor azt mondta, "nem akarok tiszteletlen lenni velük, de mi ide a kupáért jöttünk".

Majd a lehetséges döntőbeli ellenfélről, a Realról és úgy általában az európai futballról kezdett beszélni.

Vannak edzők, akik Európába mennek tanulni a futballt, nekem nincs erre szükségem. Aki tud, az tud. Aki nem tud, az tanul. A futball olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. Megnézném Mourinhót és Guardiolát azoknál a csapatoknál, amiket én edzettem

- idézte a Gazzetta a Roma volt légiósát.

Akiről nem árt tudni, hogy azért próbálkozott Európában: az 1988-89-es szezont a Romában töltötte. Majd' 30 éve 2,5 millió dollárért szerződtette a Flamengótól a legendás klubelnök, Dino Viola, úgy harangozta be, "megtaláltam a fehér Gullitot". Első edzésére helikopterrel szállította az edzőtáborba Renatót, aki azzal nyitott, hogy

a védőknél is jobban aggódhatnak miattam a feleségeik, ahány gólja volt Pelének, nekem annyi nőm, vagy 5000.

Úgy tűnik, nem hazudott, 8 hónappal és

23 Serie A-meccsel később 0 lőtt góllal

ment vissza a Flamengóba.

Most a klubvébén a Real legjobbjáról, az épp ötödik Aranylabdáját nyerő Cristiano Ronaldóról kérdezték.

Hogy megint Ronaldo az aranylabdás? Kétségtelen, hogy jobb voltam nála. Technikásabb voltam. Ráadásul a Realban könnyű, megnézném, mire ment volna az én klubjaimban, amikor négy hónapig még fizetést sem kaptam.

Érdekes lenne egy Gremio-Real-döntő.