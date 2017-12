Beindult a Leicester, Guardioláék megállíthatatlanok

4-1-re győzött a Leicester City, 4-0-ra a Manchester City a Premier League hétközi, 17. fordulójában szerdán, mindkettő idegenben.

Pep Guardiola csapata zsinórban 15. meccsét nyerte meg a PL-ben, ami új rekord. A Bundesliga-rekordot a Bayern Guardiolával állította fel 19 győzelemmel, a spanyol csúcsot a Barcelona tartja 16 sikerrel egymás után, abból az időből, amikor Guardiola edzette őket.

Quien tiene el RÉCORD HISTÓRICO de victorias consecutivas en TODAS las ligas en las que ha estado?



🇪🇸LaLiga: PEP GUARDIOLA (16 seguidas)

🇩🇪Bundesliga: PEP GUARDIOLA (19 seguidas)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿PremierLeague: PEP GUARDIOLA (15 seguidas)



El #PutoAmo de este negocio, señores. pic.twitter.com/bl98Ithcp0 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 13, 2017

Swansea-ban David Silva duplázott, De Bruyne szabadrúgásgólt lőtt - senki nem ért bele a beadásba -, a végén Sergio Agüero tett hozzá egy szólógólt.

A Leicester Southamptonban győzött, itt Mahrez távoli lövéssel nyitott, Okazaki egy kidolgozott csapatgóllal zárt.

A japánnak volt még egy találata, és King is gurított egyet, közelről.

Wayne Rooney is jó formában van, idei 9. PL-góljával nyert az Everton 1-0-ra Newcastle-ben. A ManUnited is 1-0-val húzta be hazai, Bournemouth elleni meccsét, itt Lukaku szintén 9. gólját szerezte. Utóbbit vette Rooney helyére a United a nyáron.

A Tottenham 2-0-ra verte a Brightont a Wembley-ben, a Liverpool újra ikszelt otthon, 0-0 a WBA-val.

A bajnokságot 11 ponttal vezeti a ManCity a ManUnited előtt.