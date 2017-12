Visszavont gólok után leküzdötte a Real az Al-Dzsazírát

A Gremio kedden hosszabbítás után jutott a Klub-világbajnokság hétvégi döntőjébe, szerdán jött a második elődöntő, Al-Dzsazíra-Real Madrid.

Cristiano Ronaldóék egykapuztak, az arabok kapusa, Ali Khaszejf ihletett állapotban védett, mindent fogott, sokszor a léc vagy a kapufa segített neki.

A Real betalált ugyan, de a gólt Ronaldo lökése miatt - kissé szigorúan - érvénytelenítették. (Benzema bólintott a kapuba.)

Majd a 37. percben látszólag szabályos gólt szerzett a Real, amit a bíró meg is adott. Csakhogy ezt megvideózták, és kiderült, Benzema lesen volt: bár a gólnál Casemiro fejelte a labdát a védőre, ami így pattant a kapuba, a hátvédet a lesen álló Benzema meglökte, vagy legalábbis hozzáért, azaz zavarhatta. A gólt ezért visszavonták:

A 41. percben a Henk Ten Cate edzette Al-Dzsazíra nagyjából először jött át a félpályán, Romarinho a visszacsellel elküldte Varane-t, és a bal alsóba csavart, 1-0.

A bíró a videózások miatt 4 percet hosszabbított, de a szünetben vezetett az Al-Dzsazíra. A Realnak 45 perc alatt 17 kapura lövése és 3 kapufája volt.

Két perce ment a második félidő, amikor óriási madridi hiba után kettő az egyben vitték a labdát Navas kapusra az Al-Dzsazíra csatárai, kipasszolták, gól lett, de ezt a találatot is megvideózták. Újra nagyon szigorú volt az ítélet, mert a labdával egyvonalban helyezkedett a gólszerző, ám a találatot les miatt megint érvénytelenítették. Maradt az 1-0. Azaz hihetetlenül nagy helyzet maradt ki.

A hivatalos adatok szerint - az M4-kommentátor Hajdú B. István mondta be -

11 centis les volt.

Az 51. percben Ali Khaszejf megsérült, le kellett cserélni Al-Szenanira. Két perc múlva Cristiano Ronaldo egyenlített. Biztosan szabályos gól volt, meg is adták. A portugál 6. Klub-vb-találatával a tornák gólkirálya lett, az ötgólos Messit, Luis Suarezt és Cesar Delgadót előzte.

1-1 után egyértelmű volt, hogy a nyomást nem lehet bírni, de a 82. percig azért nem ment be a második Real-gól. Akkor a másodpercekkel korábban beállt Gareth Bale első labdaérintésre talált be. Lucas Vazquez szépen visszatette neki a labdát, amibe a vonal előtt Ronaldo bele akart sarkazni, de nem sikerült neki. 2-1, ez lett a vége is.

A Real nagyon megszenvedett, de bejutott a szombat este 6 órai döntőbe, amit a Gremióval játszik. Az Al-Dzsazíra rettentően sajnálhatja a 11 centis, buta lesgólt, azzal lett volna esélye.