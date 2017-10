Az Magyar Labdarúgó Szövetség kedd délutáni ülésén eldőlt: közös megegyezéssel távozik a magyar futballválogatottól Bernd Storck szövetségi kapitány. A sportigazgatói posztot sem tölti be a jövőben a német szakember, vagyis véget ért a Storck-korszak.

"A testület úgy döntött, hogy egyhangúlag elfogadja Bernd Storck közös megegyezéssel történő távozását. Megszűnik a megbízatása. Az MLSZ elnöke felkérte Csányi Sándor elnököt, hogy soron kívül kezdje meg a tárgyalást az új szövetségi kapitányról. A válogatottnak két mérkőzése van még idén, az idő rövidsége miatt elképzelhető, hogy erre a két mérkőzésre megbízott szövetségi edző készíti fel a csapatot. Az MLSZ vezetése megköszöni Bernd Storcknak az eredményes munkáját, hiszen az ő vezetésével ért el nemzetközi sikereket a felnőtt válogatott és az utánpótlás válogatottak is" - mondta az MLSZ szóvivője.

Csányi Sándor MLSZ-elnök szerint a német jó szakember volt, de elfogyott körülötte a levegő, és az utóbbi időszak eredményei miatt egyetért a távozásával.

Az MLSZ később jelenti majd be, ki lesz az új kapitány, ha döntés megszületik az ügyben. Egyelőre arról sincs döntés, ki lesz a megbízott edző a két idei barátságos mérkőzésre. Ez a két novemberi meccs: november 10-én Luxemburgban, 14-én Costa Rica ellen Budapesten lesz.

Négy hónapon belül másodjára tartottak Storckról bizalmi szavazást, legutóbb az Andorra elleni vereség után kellett, akkor még megtarthatta a posztját.

Ők szavaztak:

Dr. Csányi Sáncor, Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dankó Béla, Dr. Anthony Radev, Dr. Török Gábor, Garancsi István, Nyilasi Tibor

Az MLSZ-en azért is volt nagy a nyomás, mert a 2020-as Európa-bajnokságon két hazai meccset játszhatna a válogatott, amennyiben kijut, ezért is épül az új Puskás-stadion 180 milliárd forintból.

Hogy jutottunk idáig?

A német Bernd Storck, az akkor magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál ajánlásával került Magyarországra, és az MLSZ 2015. március 3-án sportigazgatónak nevezte ki. Dárdaival a kapcsolata ősrégi, ugyanis ő volt az, aki még 1997-ben megnézte és javasolta a középpályás leigazolását a Herthának.

Storck a 2015. júniusi U20-as vb-n a nyolcaddöntőig menetelt a csapatával, a későbbi győztes szerbeknek szerencse kellett a továbbjutáshoz ellenünk.

A vb helyszínéről, Új-Zélandról egyenesen Helsinkibe ment, és már a helyszínen láthatta Dárdai utolsó győzelmét (1-0) a válogatottal. A pletyka, hogy átveheti a válogatott irányítását is, nagyon is valószínű forgatókönyvnek tűnt, és nem sokkal később meg is valósult. Július 20-án kapta meg a csapatot, mert a Hertha nem hagyta Dárdainak a kettős szerepvállalást, Storckot pedig kinevezték a válogatott élére is. Akkor még nem tudtuk, hogy azt a Dárdai nevével fémjelzett programot - a szakma öregjei, és a 2000-es évek légiósainak a tapasztalatát gyűjtötték össze benne -, leállíttatta és kidobta, mert ő a saját útját szerette volna járni.

Fotó: Dean Pemberton Bernd Storck az U20-as válogatott német szövetségi kapitánya gratulál játékosainak egy gól után az U20-as labdarúgó-világbajnokság E csoportjának elsõ fordulójában játszott mérkõzésen New Plymouthban 2015. június elsején.

Egy Románia elleni 0-0-val mutatkozott be a kispadon, majd nappal később pedig Észak-Írországban is döntetlenre jutott: a tíz emberrel játszó ellenfél a 93. percig a sokkal jobban játszó magyar csapat egyenlített.

Az első igazán emlékezetes húzása a Feröer-szigetek elleni meccsen Böde Dániel beválogatása és pályára küldése volt a félidőben. A Ferencváros játékosa nyolc perc alatt megfordította a meccset, és ezzel elérhető közelségbe került az Eb-részvétel. Bár Görögországban 4-3-ra kikaptunk, de pótselejtezőt játszhattunk a norvégokkal. Az északi csapat volt az esélyesebb, de Storck újabb húzása bejött: az újonc, akkoriban a harmadosztályban sínylődő Kleinheisler Lászlót a kezdőbe rakta, és a játékos győztes gólt rúgott: 1-0-ra nyertünk. A visszavágón Priskin bombagólja bebiztosította a továbbjutást: 3-1-es összesítéssel jutottunk ki a 24 csapatos Európa-bajnokságra.

Fotó: Vegard Wivestad Groett Kleinheisler László és Bernd Storck szövetségi kapitány miután Kleinheisler gólt rúgott Norvégia ellen a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság pótselejtezõjének elsõ mérkõzésén az oslói Ullevaal Stadionban 2015. november 12-én.

Storck vezetésével 30 év után először jutott ki a magyar futballválogatott világversenyre.

Az Eb végéig meghosszabbították a szerződését, és az ottani szereplés is jól sikerült: az osztrákok elleni 2-0, az Izland elleni 1-1 és a portugálok elleni 3-3-mal csoportelsőként ment tovább a magyar válogatott. A nyolcaddöntőben a belgák viszont simán elverték a csapatot 4-0-ra.

Ősszel jött az első vb-selejtező és az első csalódás Feröer-szigeteken (0-0), majd egy hazai vereség Svájctól az utolsó percben (2-3), amely a népszerűségét is megviselte. Bár azon a meccsen jól játszott a csapata. Az évet a lettek és Andorra elleni sima győzelemmel, majd a svédek elleni sima vereséggel zárta a válogatott.

Az év csapata a magyar futballválogatott lett, Storckot viszont nem válaszották meg az év edzőjének az újságírók.

Márciusban Portugália simán verte a magyar válogatottat, majd jött a lejtmenet. Júniusban az oroszok vertek minket 3-0-ra a Groupama Arenában, majd jött minden idők egyik legnagyobb égése: Andorra megverte 1-0-ra Storck csapatát. A helyszínre kiutazott szurkolók annyira kiborultak, hogy a mérkőzés után levetették a mezt Dzsudzsákékkal. Storck akkor még megértette a drukkerek felháborodását.

15 (Fotó: Guillaume Horcajuelo / MTI / EPA) Galéria: Porig romboltuk Andorrában a tavalyi futballeufóriát

Az 54 éves szakvezető fel is ajánlotta a lemondását, de ezt akkor nem fogadták el. Maradhatott szövetségi kapitány, és maradhatott sportigazgató is egyben. Következett egy lettek ellen 3-1-re megnyert meccs augusztus 31-én - ez volt az év első győzelme -, majd egy portugálok elleni egygólos hazai vereség.

Aztán október elején egy fél gőzzel játszó svájci csapat gurított egy ötöst a magyar csapatnak, majd egy kínkeserves 1-0-s hazai győzelem jött Feröer ellen. Hiába nyert a válogatott, a közönség végig Storck ellen tüntetett, és a csapatot is kifütyülték, az ellenfél adogatásánál olléztak. Utólag a kapitány azt mondta, ilyet még sehol nem látott korábban.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában 2018. szeptemberben játszik legközelebb, az Eb-selejtezők 2019 márciusban kezdődnek, a teljes sorozat lezárul novemberre.

(Borítókép: Bernd Storck a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Svájc - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a bázeli St. Jakob Park Stadionban 2017. október 7-én. A magyar válogatott 5-2-re kikapott. Fotó: Illyés Tibor/MTI)