Egy listán a dizájnerdrogok és a Béres Csepp

Tavaly százával buktak meg a sportolók a frissen doppinglistára került meldoniummal, és az idén sem kizárt, hogy jönnek majd a tömeges eltiltások. Megint van egy-két olyan szer, ami tegnapelőtt hivatalosan még nem volt dopping, ma pedig már az.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) folyamatosan monitorozza és teszteli a piacon lévő szereket, és ha valamelyikről kiderül, hogy végül is tiltott teljesítményfokozó, akkor felveszik a minden évben frissített listára.

A élsportolókat nem kell félteni, mindent kipróbálnak, amitől jobbak lehetnek és nem tiltott, és legtöbbször nemcsak vélt pozitív hatása van egy-egy gyógyszernek. Az alapból szívgyógyszernek készült meldoniummal sem véletlenül tömték magukat az oroszok. A piacon van még néhány hasonlóan jó szer, de ezek közül most le kell szokni párról.

Sokat mond, hogy több orosz sportszövetség már hetekkel ezelőtt figyelmeztette a sportolóit, hogy ne szedjék az arimisztánt, ami hormonként az izomnövekedést segíti elő.

Ez a szer is felkerült az új, 2017-es tiltólistára, ahogy a lisdexamfetamin és a nikomorfin is. Előbbit a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar betegség kezelésére használják, és hasonlít az amfetaminra, utóbbi a narkotikumok közé tartozó fájdalomcsillapító, ami a szervezetben morfinná alakul át. (Az új tiltólistáról bővebben a Magyar Antidopping Csoportoldalán lehet olvasni.)

Továbbra is tilos Béres Cseppet szedniük a sportolóknak, és a HUMET-R nevű táplálék-kiegészítővel is megbukhatnak, mert túl nagy a kobalttartama. A kobalt a HIF-faktort (az oxigénhiányos állapotra vértestképzéssel reagál a szervezet) növeli, ezért tilos bevinni a szervezetbe koncentrált formában a B12-vitaminon kívül.



A WADA a drogpiacra is reagált, a dizájnerdrogok egy nagyobb csoportja is felkerült a tiltólistára, a phenethylamin vegyületcsaládból kikerülő cuccokkal elkerülhetetlen a lebukás.

A Fancy Bears csoport hekkertámadásai után kiderült, rengeteg élsportoló asztmás, és emiatt olykor doppinglistás gyógyszereket is kapnak különleges engedéllyel. Az esetek egy részeaz orvosi igazolások ellenére is gyanúsak. A WADA itt is lépett, például az asztmás megbetegedéseknél használt szerek megengedhető mennyiségét levitte vagy az adagolási paramétereket módosította.