Kína hormonnal tömte női súlyemelő olimpiai bajnokait

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság újabb nyolc sportolót fosztott meg a 2008-as vagy a 2012-es olimpián elért eredményeitől, miután újratesztelték az akkor levett doppingmintáikat. Kína három női súlyemelőaranyat bukott. Ezzel már több mint ötven érem kerül új sportolóhoz. (A témáról bővebben itt olvashat.)

A kínaiak mindegyikének mintája a GHRP2 nevű növekedési hormonkészítményt tartalmazta. Cei Lao a 75 kilós súlycsoportban, Xiexia Chen a 48 kilóban, Chunhong Liu a 69 kilóban szerzett aranyérmét veszítette el. Utóbbi súlyemelő mintájában zsírégető hatású szibutramint is kimutattak.

Két fehérorosz női atléta eredményét is törölték. Nagyezsda Osztapcsuk Pekingben szerzett súlylökő bronzérmét bukta el, mert turinabolt (izomépítő hormon) és tamoxifent találtak szervezetében. Osztapcsuk Londonban is megbukott, 2012-ben aranyérmétől fosztották meg. A kalapácsvető Darja Pcselnik is turinabolt használt, pekingi negyedik helyétől fosztották meg.

A török Sibel Simsek is szteroidozott (turinabol, sztanozolol), a női 63 kilóban versenyző súlyemelő 2012-ben végzett a negyedik helyen, de már őt is kihúzhatják az eredménylistából.

Az azerbajdzsáni Intigam Zairov is visszaeső, 2008-as eredményét is újratesztelés után törölték, és most a 2012-es mintájával is megbukott a 94 kilós súlyemelő. Hatodik helyét semmisítették meg. Ugyanebben a súlycsoportban versenyzett az örmény Norar Vardanyan is, a turinabolozás miatt 11. helyét vették el.