Póta Európa-bajnokot vert és negyeddöntős egyesben

Póta Georgina bejutott egyesben a legjobb nyolc közé az év első asztalitenisz World Tour-versenyén, a budapesti BOK Csarnokban (korábbi SYMA Csarnok) zajló, 120 ezer dollár (34,7 millió forint) összdíjazású Hungarian Openen.

A 32 éves magyar játékos pénteken délután a svéd Matilda Ekholmmal döntőbe került párosban, majd este a kínai születésű, de ugyancsak svéd színekben versenyző, 2013-ban Európa-bajnok Li Fen várt rá az egyes nyolcaddöntőjében.

Jól kezdett az ötödik helyen kiemelt Póta, az első két szettet nagyon gyorsan megnyerte, küzdelem igazán csak ez után alakult ki. A harmadik játszmában magára talált a 40 esztendős ellenfél - aki kilenc hellyel követi a világranglistán a 34. magyar pingpongost -, szépített, és a folytatásban is szoros volt a mérkőzés. A negyedik szettben, Póta 7-6-os vezetésénél időt kértek a svédek, de ez sem használt, a hazai játékos 10-6-nál négy játszmalabdához jutott, s a harmadikat kihasználva 3-1-es előnybe került.

Az ötödik szettben 8-8-ig fej fej mellett haladtak a felek, a kilencedikként rangsorolt Li Fen azonban ekkor ellépett, egy-két labdamenetben szerencséje is volt, így ismét sikerült szépítenie. A hatodik játszma a korábbiakhoz hasonló szoros küzdelmet hozott, a végén a svéd szettlabdához is jutott, de a Berlinben légióskodó magyar hárított, majd ő került előnybe, s kihasználva a lehetőséget megnyerte a továbbjutáshoz szükséges negyedik szettet is.

A szombati negyeddöntőben - 15.30 órától - kínai versenyző, a világranglista-helyezés nélküli Li Csia-ji vár Pótára. A páros döntőjét, akárcsak a többi versenyszámét, vasárnap rendezik.

Női egyes, nyolcaddöntő:

Póta Georgina-Li Fen (svéd) 4-2 (3, 8, -6, 8, -8, 10)

női páros:

elődöntő:

Póta, Matilda Ekholm (magyar, svéd) - Lin Csia-hszüan, Lin Po-hszüan (tajvani) 3-1 (7, 6, -7, 8)

Csen Hszing-tung, Li Csia-ji (kínai)-Marija Dolgih, Polina Mihajlova (orosz) 3-0 (5, 7, 2)

negyeddöntő:

Póta, Ekholm-Galia Dvorak, Maria Xiao (spanyol) 3-0 (6, 7, 8)

Lin Csia-hszüan, Lin Po-hszüan (tajvani)-Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz 3-1 (6, -9, 10, 5)

férfi páros:

elődöntő:

Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi (brazil)-Ecseki Nándor, Szudi Ádám 3-2 (-5, 7, 13, -9, 6)

Fang Po, Csou Jü (kínai)-Rowen Filus, Ricardo Walther (német) 3-2 (-1, 6, 9, -5, 8)

negyeddöntő:

Ecseki, Szudi - Csen Csien-an, Csuang Csi-jüan (tajvani) 3-0 (7, 4, 8)