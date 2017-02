Svájc gyorsan leszavazta a téli olimpiát

Még el sem indult a 2026-os téli olimpia hivatalos pályázati időszaka, máris leszavazták a rendezést a svájci Graubünden kantonban, írja az Insidethegames.

Svájcban a 2022-es téli játékoknak is nekifutottak volna Davosszal és St. Moritz-cal, de akkor is elutasították a helyiek. Most még nincs szó arról, hogy ne próbálkoznának, de nem indulnak túl nagy támogatottsággal, az már látszik. Az olimpia ellenzőinek a száma növekszik, a 2022-es pályázatnál még csak 52 százalék mondott nemet.

Graubünden – ez csak egyik rendezésre kinézett tartomány – szavazásán hatvan százalék utasította el a téli olimpiát. Az olimpia kritikusai szerint a 25,2 milliárd dollárosra tervezett esemény költségvetése nem elég átlátható, és a rendezők az adófizetők számára nem tudják pontosan megmondani, hogy mire költik a pénzüket.

Svájc még nem adja fel, Sionnal is pályázhat. Ott 2018 végén dönthet majd szavazás arról, hogy egyáltalána nekifussanak-e a rendezésnek.