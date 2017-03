Berki Krisztián újra leiskolázta a mezőnyt a világkupán

Berki Krisztián aranyérmet nyert lólengésben, Kovács Zsófia pedig ezüstöt szerzett felemáskorláton a tornászok dohai világkupaversenyén, írja az MTI.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki - aki az első helyen jutott a döntőbe - 14,933 ponttal győzött. Az UTE sportolója idén a Melbourne-ben rendezett vk-n is aranyérmes volt. „Úgy érzem, a gyakorlatom nem volt rossz, az ollómnál egy picit lassabb volt a felmenetel, meg a leugrásomban volt egy pici hiba, de összességében jól éreztem magam. Hetedikként szólítottak, elég sokat kellet várnom, de ettől függetlenül jó volt. Az eddigi világkupákat nézve a melbourne-i döntős gyakorlat volt a legjobb, de nagyon boldog és elégedett vagyok, mert ez a kilencedik verseny, amikor megcsináltam a gyakorlatomat, és ezek többsége mind komoly nemzetközi verseny volt" – nyilatkozta a magyar szövetségnek.

Kovács Zsófia felemáskorláton 13,066 ponttal lett második, ugrásban pedig 13,933 ponttal a negyedik helyet szerezte meg. „Ugráson negyedikként szólítottak, az első ugrásom jó volt, az érkezés ugyan picit pontatlan volt, a második ugrásom erősebb volt a selejtezőhöz képest, az is szép volt, ott is az érkezésnél volt egy nagyobb ellépés. Összességében az érkezéseket kell majd javítani. Korláton elsőként szólítottak, a gyakorlatom igazából szépen indult, viszont sajnos megint nem volt meg egy kéttizedes kötésem és a leugrásomat is elrontottam. Így is a második lettem, amelynek örülök is, meg nem is."

A Dunaferr SE versenyzője szombaton a gerenda és a talaj fináléjában is érdekelt lesz.