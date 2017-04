Kilenc magyar tornászarany

A tornászok Matolay Elek Női Nemzetközi Emlékversenyén a szerenkénti finálékban a magyar tornászok összesen kilenc aranyérmet gyűjtöttek, a felnőtteknél Kovács Zsófia három szeren, Péter Sára egy szeren állhatott a dobogó tetejére, az ifiknél Schermann Bianka és Bácskay Csenge is duplázni tudott, a serdülő kategóriában pedig Szmirnov Anna szerzett egy aranyat.

A kiskunfélegyházi KÉSZ Arénában a felnőttek szerenkénti döntői az ugrással kezdődtek. Itt Kovács Zsófia nyert 14.133 ponttal, csakúgy, mint felemáskorláton (14.167) és gerendán is, ott gyakorlatára 13.700 pontot kapott. Az olimpikon talajon nem indult, itt Péter Sára holtversenyben lett első a szlovák Mokosova Barbaraval, produkciójukat 12.834 ponttal értékelte a zsűri.

Az ifiknél Schermann Bianka kétszer állhatott a dobogó tetejére, ugráson (12.767) és felemáskorláton (12.500) lett aranyérmes. Gerendán és talajon pedig Bácskay Csenge brillírozott, gerendán 12.034 ponttal lett első, talajon viszont hármas holtversenyben, két szlovák tornásszal, Simonidesova Luciaval és Pychova Kristinaval szerezte meg a legjobbaknak járó érmet (11.500).

A serdülőknél a magyarok közül Szmirnov Anna lett első talajon (12.067). Ugráson (12.717) és felemáskorláton (10.700) a szlovák Gondova Margareta végzett az élen, míg gerendán szintén szlovák versenyző, Palinkavosa Lara győzött 11.767 ponttal.

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány tájékoztatása szerint kialakult az április 19-én kezdődő kolozsvári Európa-bajnokságra utazó női csapat. A három biztos fő, Kovács Zsófia, Böczögő Dorina és Dévai Boglárka mellett a negyedik tornász személyének kiválasztását a Matolay Emlékversenyen nyújtott teljesítményhez kötötte a kapitány, így a verseny végén a választás Jakab Noémira esett.

Kovács Zsófia: Nagyon örülök minden éremnek, felemáskorláton ugyanazzal a gyakorlatommal indultam, amellyel a riói olimpián is versenyeztem, itt a leugrásomat még erősíteni kell. Megmondom őszintén, hogy az ugrás arany meglepett, de nagyon jól mentek az ugrások. A gerendagyakorlatom pontos volt, most egyáltalán nem izgultam.

Péter Sára: Örülök, hogy juniorként a felnőttek között versenyezhettem, és első lettem holtversenyben. Magamnak akartam bizonyítani, hogy a talajt meg tudom nyerni. Egy nagyon jól sikerült gyakorlatot tudtam bemutatni, melyben tangós elemek vannak, de a jövőt tekintve szeretnék egy új talajgyakorlat.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Minden korosztály jól szerepelt, a felnőttekkel elégedett vagyok, Kovács Zsófia kiemelkedően teljesített, Dévai Boglárkával szintén meg vagyok elégve, ő betegen versenyzett, csakúgy, mint Böczögő Dorina, aki sajnos még mindig nem egészséges, így csak gerendán indult ezen a napon. Az Eb-re utazó negyedik tornászt két azonos képességű és tudású hölgy közül választottam ki. Most a fiatalabb, Jakab Noémit jelöltem ki, hogy lehetőséget kapjon, és tapasztalatot szerezzen az Európa-bajnokságon, ráadásul most az eredményessége is ezt a döntést támasztja alá. Al-Salty Dáliának már sok nemzetközi tapasztalata van, hosszú távon egyébként mindkét tornászra számítok.