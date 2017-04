Az Európa-bajnokok nyerték a lábtoll-labda vb-válogatót

Eldőlt, hogy kik képviselhetik Magyarországot a júliusi hongkongi lábtoll-labda világbajnokság csapat versenyszámában.

A vb-válogató sorozat harmadik fordulójában a férfiaknál a tavaly Eb-t nyerő újszászi egység ( Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor) nyert, így hibátlan mérleggel jutott ki a vb-re.

A nőknél a Tavaszköszöntő Kupa döntőjében ki-ki meccs volt a nagykanizsai és az újszászi csapat között, a tornagyőzelem egyben válogatottságot is jelentett. Az első játszma szoros volt, Nagykanizsa szűken nyert, majd a másodikat is viszonylag könnyen húzta be, így Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma szerzett jogot a vb-indulásra Európa-bajnokként.

A párosokban és az egyénikben a férfi számok újszászi, a női számok nagykanizsai győzelmekkel fejeződtek be. A befejező fordulóban a most triplázó Herczeg Gábor és Kunics Réka jó eséllyel még két számban kvalifikálhatja magát, így ők lesznek a válogatott alapemberei.