Erőemelés: Szabó Ágnes világbajnok

A nyílt kategóriában +84 kg-ban a malagai erőemelő Európa-bajnokságon összetettben aranyérmes Szabó Ágnes, az Orosházi Toldi SE versenyzője elsőként a 190 kg-os súlyt nyomta ki, majd másodikra 195 kg-ot kért.

A rutinos emelő ezt is fogást is teljesítette. Miután a svéd Lonn Sandra 202,5 kg-ot kért, így harmadikra neki is ezt a súlyt kellett kérnie. Mindkét emelő teljesítette a 202,5 kg-ot, így könnyebb testsúlyával Szabó Ágnes lett a világbajnok.

Lovas Mónika junior világbajnok

A litvániai Kaunasban folytatódott a nyílt, ifjúsági, junior és masters fekvenyomó világbajnokság.

A junioroknál +84 kilogrammban Lovas Mónika (Orosházi Toldi SE) elsőre a 145 kilogrammot kinyomta. Másodikra 155 kilogrammot kért az orosházi emelő, amit teljesített. Harmadikra 162,5 kilogrammra ment, ami kinyomott, így nagy fölénnyel lett junior világbajnok. Az orosz Didenko Tatjana 115 kilogrammal a második helyen végzett.

Az ifjúsági nőknél 47 kilogrammban Cserna Petra, a vésztői Marvel Team versenyzője két érvényes gyakorlatot mutatott be, és 60 kilogrammal az ötödik helyen végzett.