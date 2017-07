Az igazi reform: egy olimpia 13 városban

A 2024-es olimpiai pályázat kudarcot vallott, és azzal együtt az Agenda 2020 néven meghirdetett új kandidálási rendszer is, nyilvánvaló, hogy azt is meg kell újítani. Ezért lehetnek életképesek olyan ötletek is, mint a németeké, akik 13 városba vinnék a 2032-es olimpiát.

Az Agenda2020 egyik pontja az volt, hogy az olimpiát nem muszáj egyetlen városban, de még egyetlen országban sem rendezni. Erre alapozva is pályázna Németország legnagyobb tartománya, Észak-Rajna-Vesztfália 13 várossal: Düsseldorf, Dortmund, Köln, Bochum, Aachen, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Oberhausen és Recklinghausen.

A terv erőssége, hogy olcsónak tűnik, hiszen a létesítmények 80 százaléka már most készen van, igaz két legfontosabb eleme hiányzik: az olimpiai falu és a központi olimpiai stadion. A németeknél tizenhat 30 ezer fősnél nagyobb stadion és 24 sportcsarnok lehetne a versenyek helyszíne.

Ha hivatalosan is benyújtanák a pályázatot, azért a a német NOB-elnök, Thomas Bach is lobbizhat. Éppen utolsó elnöki évében, 2025-ben szavazhatnának róla. Egyelőre az ausztráliai Brisbane merült fel még lehetséges kandidálóként.

Az elmúlt időszak német pályázatai azonban nem voltak túl sikeresek, a 2024-et célba vevő Hamburgot és a 2018-as téli olimpiát fontolgató Münchent is megbuktatták a népszavazások.