Félelmetes, amit Szilágyi Áron művelt a vívó-vb-n

A magyar kardcsapat a rosszabb esetben is ezüstérmes lesz a lipcsei vívó-világbajnokságon. A címvédő olaszokat Szilágyi Áron nagyszerű vívással ejtette ki az elődöntőben, egyetlen tussal nyertek a magyarok.

Az olasz csapat jobban elkapta a fonalat, Gémesi Csanádnak és az egyéni világbajnok Szatmári Andrásnak sem igazán ment, Szilágyi sem tudott dominálni. Olaszország végig vezetett, az utolsó kilencedik párban hat tus előnyről kezdett.

A kétszeres olimpiai bajnok azonban elkapta a tempót, egy közelebb jött, de még 42-40-re is az olaszok vezettek, sőt 43-41-re is Szilágyi azonban úgy ment előre, mint a tank, rendkívül magabiztosan vívott, teljesen demoralizálta az olaszt, 44-43-ra vezetett. Curatoli egyenlített. Szilágyi ezután bevitt egy olyan találatot is, amit nem adtak meg. Ezután is higgadt maradt, újra ő volt a gyorsabb, 45-44-re megnyerte a párharcot.

A másik ágon is kiélezett csata ment, Dél-Korea szintén 45-44-re győzött az Egyesült Államok ellen.