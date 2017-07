Lábtoll-labda-vb: Magyarország a negyedik a nemzetek versenyében

A magyar lábtoll-labda-válogatott négy negyedik és három ötödik hellyel zárt a hongkongi világbajnokságon. A nemzetek közötti versenyben legjobb európai csapatként a negyedik helyen végzett, Vietnam, Kína és Hongkong áll előtte a rangsorban.

A két negyedik hely közül kettőt egyéniben szereztek a magyarok. A válogatott legfiatalabb tagja, a 15 éves Vachal Krisztinától bravúr volt, hogy eljutott a bronzmeccsig, ott a 2007-es világbajnoktól kapott ki. A férfiaknál Herczeg Gábor is éremért játszott, de a hazai versenyzőtől két játszmában kikapott.

A vegyes párosban is Hongkong volt az ellenfele a magyaroknak, és ismért nyert a házigazda, a Tóth Gábor, Kunics Réka duó az első szettben csak minimális különbséggel kapott ki, a másodikban viszont már nagyobb lett a hazai fölény (21-19, 21-16).

A férfi párost (Tóth Gábor, Herczeg Gábort) is a legjobb négybe várták előzetesen, de a nehéz csoportjukban három vereséget is szenvedtek (Kína, Hongkong és Németország), az alsóházban már hozták a meccseiket, így ötödikek lettek. A női páros (Kunics Réka, Morvai Noémi) is nehéz ágat kapott, a németeket legyőzték, de három ázsiai egységtől (Kína, Hongkong, Makaó) kaptak ki, így ők is csak az ötödik helyért játszhattak. Két győzelemmel ez össze is jött nekik.

A női csapat (Balogh Eszter, Farkas Lilla, Kunics Réka, Morvai Noémi, Vachal Krisztina) a csoportselejtezőben két meccset megnyert, mielőtt kikapott Vietnamtól. Így a négy közé jutásért játszhatott, de Makaót nem tudta megverni szoros meccsen. Az alsó ágon azonban újabb győzelmek következtek, ami ötödik helyet ért.

A férfi csapat (Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Lukács Benedek, Tóth Gábor) a papírformát igazolva bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben a későbbi világbajnok Vietnamtól kapott ki, majd a bronzmeccsen is nagy különbségű vereséget szenvedett Hongkongtól.