Már ju-jitsuban is van magyar arany a világjátékokon

Pénteki ezüstje után szombaton aranyérmet nyert Szűcs Kristóf ju-jitsuban a Wroclawban zajló világjátékokon. Ezzel a magyar sportolók már hat arany-, négy ezüst és négy bronzérmet szereztek a lengyelországi multisport-eseményen.

Visszavágott a ju-jitsu földharc szakágának 94 kg-os döntőjében – vitatható bíráskodás mellett – elszenvedett vereségért Szűcs Kristóf az egyesült arab emírségekbeli Alketbinek. A magyar küzdősportoló az abszolút kategóriában előbb fojtással verte a svéd Hederströmöt, majd 7-2-re nyert az orosz Szak ellen, a belga Deputter elleni karfeszítéses sikere pedig a finálét jelentette számára. A döntőben a Szűcs ezúttal nem bízott semmit a véletlenre, egyértelmű akciókat végrehajtva 2-0-ra győzött Alketbi ellen.

Fotó: Csomos Angela

„A végére időzítettem az akciómat, hogy már ne tudjon fordítani, és utána még egy előnyponttal sikerült bebiztosítani a győzelmet. Be akartam bizonyítani, hogy jobb vagyok, mondtam is tegnap, hogy nem elég fényes az ezüst, és most elértem azt a célt, amit kitűztem, a világjátékok győzelmet. Jelenleg ez a csúcsa annak, amit ebben a sportágban meg lehet nyerni.” – nyilatkozta a 2014-es világbajnok magyar versenyző.

Nem lett meg a remélt bronzérem a férfi strandkézilabda válogatottnak. Gulyás István szövetségi edző csapata a harmadik helyért 2-1-re maradt alul Katarral szemben.

Befejezték szereplésüket a fallabdázók is. Az alsóházi küzdelmek zárultával a férfiaknál Farkas Balázs a 25., míg a nőknél Kiss-Máté Csenge a 28. lett.