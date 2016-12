A MAC nyerte a magyar Winter Classic rangadóját

A MAC Budapest legyőzte a DVTK Jegesmedvék együttesét a jégkorong MOL Liga alapszakaszának csütörtöki rangadóján, amelyet a Winter Classic keretében rendeztek meg, tudósított az MTI.

A találkozó első harmadában a legutóbb döntős fővárosi együttes háromgólos előnyre tett szert, ám a címvédő borsodi együttes 10 másodperc alatt kétszer is betalált.

A második húsz percben mindkét kaput egyszer vették be - sőt, a DVTK-ét le is cserélték a harmad során, - míg a harmadik felvonásban szerzett újabb gyors találatával a MAC eldöntötte a találkozót, és a hajrában egy üreskapus góllal állította be a 6-3-as végeredményt.

A Karácsonyi Hoki Bulinak is nevezett fesztivál lezárásaként pénteken 20 órától a Fehérvár AV19 osztrák jégkorongliga-mérkőzést vív a Klagenfurttal.

Eredmény:

MAC Budapest-DVTK Jegesmedvék 6-3 (3-2, 1-1, 2-0)

korábban:

Fehérvári Titánok-Corona Brasov (román) 1-5 (0-0, 0-3, 1-2)

UTE-SC Csíkszereda (román) 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)

A tabella:

1. DVTK Jegesmedvék 30 19 3 2 6 121-67 65 pont

2. UTE 30 19 3 2 6 115-74 65

3. MAC Budapest 29 19 2 3 5 125-69 64

4. Corona Brasov 33 16 5 1 11 116-94 59

5. Dunaújvárosi Acélbikák 29 15 2 2 10 115-87 51

6. Debrecen 29 13 1 2 13 115-95 43

7. Dunarea Galati 32 9 4 3 16 95-136 38

8. Fehérvári Titánok 30 4 8 7 11 86-110 35

9. FTC 29 9 - 5 15 89-126 32

10. HK Beograd 29 6 2 2 19 80-131 24

11. SC Csíkszereda 32 6 1 2 23 76-144 22