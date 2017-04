A svédek átkorcsolyáztak rajtunk

4-0-ra kikapott a magyar jégkorong-válogatott a világ-, és olimpiai bajnok svéd válogatottól a Tüskecsarnokban rendezett felkészülési meccsen. A svéd hoki minden fontos elemét láthattuk a meccsen, az NHL-es, KHL-es, Stanley Kupa-győztes játékosoktól. Mi a felkészülés elején tartunk, és ehhez egy fontos állomás volt a meccs.

A tanulság egyértelmű: van még mit tanulni és van hová fejlődni.

Javában zajlik még a svéd bajnokság rájátszása, és az NHL-ben is ott vannak még a legjobb svédek, de így is bombaerős csapattal érkeztek Budapestre és annyira komolyan vették ezt a meccset, hogy még a legjelentősebb svéd tv-társaság is élőben adta. És eljött Budapestre egy NHL-bajnok, aki a Chicagóval lett Stanley Kupája, valamint Linus Omark is, aki a világ két legjobb bajnokságában, az NHL-ben és az orosz KHL-ben is szerzett sok-sok rutin.

Ez a rutin pedig nagyon fontos volt, hiszen nagyon hamar, 20 másodperc után jött szembe a valóság, a bedobás után még nem vettük fel a meccs fonalát, lekorcsolyázták a védelmet és jött a gyors gól. A sebességbeli különbség sokáig megmaradt, egészen a 12. percig, amikor sikerült először kapura ütni a korongot. Ez komoly gátakat szakított fel. Az alakuló magyar csapatnak voltak lehetőségei, még gólhelyzet is.

Nem sikerült betalálni, ahogy a második harmadban sem.

Nagy különbség volt a két csapat között. Nálunk ez picit érthető, hiszen Rich Chernomaz még keresi az embereit az április 22-én kezdődő divízió I/A csoportos vb-re, míg a svédeknek egészen biztos levetítették a tíz évvel ezelőtti meccs felvételét, amikor is mieink a hosszabbításban verték a kilencszeres világbajnok, kétszeres olimpiai aranyérmes svédeket.

A korábbi öt meccsünkből az egyetlen győzelem az volt. Ilyen szégyenbe pedig ez a csapat nem akart beleesni. Az első harmadban 8-4, a másodikban már jelentősebb, 17-6 volt a kapura lövések aránya.

Főleg a svéd alapszakasz-győztes Växjöből és KHL-es kollégáiból verbuvált csapat minden egyes mozdulatából átsütött, hogy ők ezt a játékot egyelőre magasabb szinten űzik. Nincs is ebben semmi baj, hiszen ez a meccs nem arról szólt, hogy komoly esélyeink lennének. Mi még építkezünk, keressük a csapatunkat. A második harmadban kaptunk még két gólt, mind a kettő a nagyobb rutinból jött, ráadásul 43 másodperc alatt.

Hogy a különbség mekkora volt, jól jellemzi, hiába voltunk háromszor is előnyben, még fel sem tudtunk állni. A második harmadban pont az ellentétes oldalon volt a padunk, amikor támadást építhettünk volna, csak a cserére futotta az erőnkből.

Az utolsó játékrészre sem változott a játék képe. Megpróbáltunk hatékonyan védekezni és aztán gyorsan támadást építeni, de sajnos sokszor a gyorsasággal akadt probléma, így is akadt helyzetünk, aztán egy hiba hátul és Everberg közelről húzta be Bálizs alatt a korongot és 4-0 volt oda. Elképesztő szívvel mentünk a becsületgólért.

A felkészülésnek ezen szakaszában az is nagy dolog volt, hogy ezt a hihetetlen, még az A csoportban is komolynak számító iramot valamennyire felvettük. A harmadik harmadban is akadt ígéretes támadásunk.

A keret összes tagja, aki itt lehetett, nagyon keményen dolgozott. És hogy fokozzuk az iramot, pénteken egy ennél is erősebb finn válogatott jön a Tüskecsarnokba. Addig mi is négy napot készülünk, kiderül majd, meddig jutottunk el.

Magyarország-Svédország 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)

Gólszerző: Gynge (1.), Norman (30.), Petterson (31.), Everberg (53.)