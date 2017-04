Finn hokilecke készíti fel a magyarokat a világbajnokságra

A magyar jégkorong-válogatott a második meccsén is vereséget szenvedett, ezúttal Finnország nyert 6-1-re a Tüskecsarnokban, ahol a hétfőhöz hasonlóan ezúttal is telt ház, megközelítőleg 2500 néző drukkolt.

Két hihetetlenül nehéz felkészülési meccsen van túl a kijevi, divízió I/A-csoportos világbajnokságra készülő magyar jégkorong-válogatott. Hétfőn a svédektől kaptunk ki 4-0-ra, most a finnek ellen szenvedett vereséget. Ebben azért semmi meglepő sincs, hiszen mindkét csapat világbajnok, sokkal erősebb a magyaroknál, de felkészülésnek, tanulságnak jó volt.

Az első, majd a második harmadban is három-három gólt kaptunk, de óriási különbség volt a két játékrész között Az elsőben viszonylag hamar sikerült felvenni az iramot, és ami ennél is fontosabb, nem kaptunk korai gólt, mint a svédek ellen. Szép akcióink is voltak. A 10. percben például egy olyan, amikor a sokat látott, öt világbajnokkal felálló finn csapat is csak nyomozta a korongot. Kaptunk hármat, de 9-12-es kapura lövéssel hoztuk le a harmadot, ami bizakodásra adott okot.

Gólhelyzetünk is akadt, de sajnos mi kaptunk, egyszer a kék vonalról, egyszer pedig azért, mert nem sikerült kiváltani az üres csatárra.

Aztán a második húsz perc már picit gyötrelmesebb volt. A harmadból is csak nagy nehézségek árán sikerült kiszenvedni a korongot. Megint hármat kaptunk, de óriási volt ezúttal a különbség, 17-2-es kapura lövés, oda. Ez talán túlzás, de sajnos ez a realitás.

A finnek sokkal gyorsabbak, nagyon pontosak voltak, mindig volt egy szabad ember. Nem tudtunk támadásokat építeni, csak egyet. De az nagyon szép volt. Wehrs Kevin a kapu mögül tette vissza korongot, a kapus korcsolyájára. Majdnem összejött a trükk. Ez már olyan A-csoportos volt.

Hatalmas becsvággyal küzdöttek a mienk az utolsó játékrészben is. Annak ellenére, hogy a finnek tényleg világklasszis módjára jégkorongoztak. Tehették, hiszen 14-en érkeztek a világ második legerősebb bajnokságából, az orosz KHL-ből, de a magyar válogatott nem adta fel egy pillanatra sem, és ennek meg is lett az eredménye. A Szentpéterváron is nagyszerűen játszó Bartalis István szépített.

Ahogy a szurkolók mondták körülöttünk: ők ezért jöttek. Elképesztő bombák érkeztek a kék vonalról az egész meccs során. Hol Hetényi Zoltán, hol Rajna Miklós fogta, amikor tudta.

Abban igazán senki sem hitt, hogy a főleg a felkészülés közepén járó magyar válogatott akár csak megszorítani képes a svéd, vagy a finn csapatot, de a küzdelem tényleg vérmes reményekre adhat okot. Mert bár többet kaptunk ma, mint hétfőn, a játék valahogy sokkal jobb és vállalhatóbb volt, mint akkor. Egy biztos, felkészülés ide, vagy oda, ez a szint még messze van.

A két csapat negyedik válogatott meccsét harmadszor nyerte Finnország. Most egy kicsit más volt, mint Szentpéterváron, a világbajnokságon.

Nekünk még marad két hetünk a vb-ig, két kemény meccs még az A csoportban szereplő Szlovéniával szemben, aztán április 22-én kezdődik a vb.

Magyarország-Finnország 1-6 (0-3, 0-3, 1-0)

Gólszerző: Bartalis István, illetve Olli Palola (2), Antti Philström, Ville Lajunen, Jesse Virtanen, Miro Aaltonen,