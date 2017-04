Kijevben találhat vissza a hokiválogatott az A csoportos útra

Alig egy éve, hogy a szentpétervári hoki-vb-n a magyar válogatott a 15. helyen végzett a világ legjobbjai között és kiesett. Most szombaton pedig valamivel dél után megkezdi szereplését a kijevi, divízió I/A csoportos világbajnokságon (kb a másodosztályban), amelyen hasonló a cél, mint két éve Krakkóban: öt, nagyon kemény meccs után ismét feljutni a világelitbe.

Ez a magyar hokiválogatott célja, és nem pedig elvárás velük kapcsolatban, hiszen az egy év során nagyon sok változás történt a hazai és a nemzetközi hokiban is.

Rövid időutazás következik Szentpétervártól Kijevig.

Bár egy éve kiestünk, nemzetközi elismerést harcolt ki a magyar csapat. Nemcsak a korábbi olimpiai-4. fehéroroszok legyőzésével, hanem a többi meccsen mutatott munkával is. Bár ezek akkor csak vereségben voltak láthatók, ezt a fajta nemzetközi légkört szokni kell.

Az elismerés leginkább abban volt mérhető, hogy a

25 fős magyar keret hét játékosát azonnal külföldre vitték.

Vay Ádám egyenesen a hokivilág csúcsának a közelébe, az NHL-be került, két védőnk, Stipsicz Bence és Garát Zsombor pedig szintén Amerikában folytathatta, és a többiek is európai elit bajnokságba kerültek.

Felértékelődött a magyar hoki itthoni értéke is. Soha olyan népszerű nem volt a magyar bajnokság, a Mol Liga, mint az 2016–2017-os kiírásban. Újabb csapatokkal bővült, és ez a tendencia jövőre sem áll meg, hiszen környező országokból (még Ausztriából) is többen érdeklődnek az indulás lehetősége iránt. A DVTK megvédte a bajnoki címét, és a szezon végén szerződtette azt a Vas Jánost, aki a magyar válogatott ikonja. Egyike például az NHL draftosainak, és a tengerentúli második vonalban (AHL), illetve európai topbajnokságokban is megfordult.

A tavalyi vb után új hokielnökkel, és - szerencsére - a régi kapitánnyal vágtunk neki az idénynek. A Németországban is dolgozó Rick Chernomazzal hosszabbított a szövetség, és a kanadai szakember továbbra is első számú feladatának tekinti az utánpótlás erősítését, hiszen ez adja a magyar hoki jövőjét. Éppen ezért nem is volt meglepő, hogy már a kijevi felkészülést is több mint 70 hokissal kezdte meg, és a tavaly október óta lejátszott 11 meccsen sok-sok fiatal mutathatta meg magát.

A tizenegy felkészülési meccs programja úgy is lett összeállítva, hogy ezek többségén A csoportos ellenfelekkel kerüljenek szembe, hiszen a koncepció, hogy idővel amúgy majd közéjük tartozik a magyar válogatott, ezért mihamarabb felvegyék azt a ritmust, azt a sebességet, az ütközéseket és a kombinációs képességeket. Így ott még nem tartanak, hogy azonos szintű játéktudással vegyék fel az elittel a versenyt, de azt meg kell jegyezni, hogy legyőzték Dániát és kétszer is szoros meccset vívtak a szlovénekkel.

Vendégül láttuk a világbajnokokkal telli svéd és finn csapatot is, és láthattuk, mennyire nem volt velük egy súlycsoportban a válogatott, de akkor nem is ez, hanem a megfelelő erőnlét megszerzése volt a legfontosabb cél. Ahogy Chernomaz is megfogalmazta:

Az edzőmeccsekből nem szabad következtetni semmire, hiszen mind a négy alkalommal elit-vb-szereplővel játszottunk,

Svédország és Finnország ráadásul top nyolcas. Ezek a mérkőzések arra valók, hogy kiderüljön, ki hogyan bírja és kezeli a nyomást, főleg, ha veszítünk.

Érdekes, ha eleget veszítesz, megtanulod, hogyan nyerj inkább.”

A kapitány a vb hetében hirdette ki végleges keretét, amely 10 helyen változott a szentpétervárihoz képest. Vay Ádám még a tengerentúli ECHL-ben játszik playoff-meccseket, Hetényi Zoltán meg nem vállalta a tartalékkapusi szerepet. Vas Márton visszavonult, Jesse Dudas nem egészséges, Mestyán János kimaradt. A csatárok közül Frank Banham visszavonult, Kovács Csaba, Nagy Gergő is sérültek, míg Sebők Balázs a KalPa-val a finn bajnoki döntőt vívja. Sofron különleges helyzetben van, gyaníthatóan fennakadt a MACS doppingtesztjén, a Fehérvárral a szezont sem fejezte be, így a válogatottból is kimaradt.

Az ügyben azóta semmiféle fejlemény nem történt.

12 Galéria: Magyarország - Finnország felkészülési mérkőzés Fotó: Molnár Zsolt / Index

A szlovákiai magyar Csányi Karol, Keegan Dansereau és Terbócs István lesz vb-újonc. Közülük a kanadai Dansereau a vb előtt nem sokkal kapta meg a magyar állampolgárságot, és bár a nemzetközi szövetségnek nincs ilyesféle fenntartása, a magyar szövetség a honosított játékosokkal szemben önkorlátozást vezetett be.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Bálizs Bence (MAC Budapest), Rajna Miklós (Fehérvár AV19) Bekkek: Garát Zsombor (Austin Bruins, amerikai), Gőz Balázs (DVTK Jegesmedvék), Kalvin Sagert, Szirányi Bence (mindkettő Fehérvár), Stipsicz Bence (Cedar Rapids RoughRiders, amerikai), Varga Arnold (Debreceni HK), Kevin Wehrs (Villach, osztrák) Csatárok: Bartalis István (Schwenninger Wild Wings, német), Benk András, Csányi Karol (mindkettő Újpest), Keegan Dansereau (DAB), Erdély Csanád, Kóger Dániel, Andrew Sarauer, Vas János (mind Fehérvár), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Leksand, svéd), Magosi Bálint (DVTK), Nagy Krisztián, Terbócs István (MAC) Kapus-vésztartalék: Arany Gergely (MAC)

Ez azt jelenti, hogy az eddigi 8 helyett már csak 5 olyan játékost nevezhet a vb-re, aki kettős állampolgár, és a 25 éves kora előtt nem töltött el 16 hónapot a magyar versenyrendszerben. Így Csányi és Dansereau mellett Kalvin Sagert, Andrew Sarauer és Kevin Wehrs utazhat a vb-re.

Kijevi puykák

Ami az ellenfeleket illeti, Kazahsztán tűnik a legerősebbnek, velük szerencsére az utolsó meccsen játszunk majd, amikorra vélhetően már eldől a feljutásuk (ketten jutnak fel). Az A csoporthoz szokott Ausztria keretéből meglepetésre kimaradtak az EBEL playoffját háromszor is 4-0-val nyerő bajnokcsapat, a Vienna Capitals játékosai, de így is jutott a döntős Klagenfurtból 7, a Salzburgból 6 hokis. Velük hétfőn este játszunk, és könnyen lehet, hogy az a meccs lesz a sorsdöntő magyar szempontból. Az utolsó három egymás elleni meccsen vertük őket, tehát igazi presztízs meccs lesz velük hétfő este.

A házigazda ukránok egy szinttel lejjebbről érkeztek, miután tavaly megnyerték a zágrábi divízió I/B csoportot úgy, hogy a mindent eldöntő meccsen a britek ellen nyertek, az utolsó harmadban fordítva. Az ukránoknak néhány orosz honosított játékosa is akad, azonban a vb előtt nem sokkal veszítették el legjobbjukat, a csapatkapitány Viktor Zaharovot.

A lengyeleket a krakkói vb döntő meccsén, majd tavaly novemberben is vertük. Ők a britek és a szlovák B-válogatott ellen készültek, 50-50 százalékos sikerrel. Masszív csapat, ahogy Dél-Korea is, akitől tavaly 3-2-re kikaptunk felkészülési meccsen, idén pedig 5-2-re vertük őket. Többnyire a dívizió I. osztályának A és B csoportja között ingáznak.

Öt nagyon nehéz meccs vár ránk, illetve a magyar hokiválogatottra, és az esélyeket megtippelni is nagyon nehéz. Így gondolja ezt a kapitány is:

„Az idei vébé érdekes lesz, nyilvánvalóan látni kell, nagyon kiegyenlített a mezőny. Kazahsztán tovább javult importokkal, ő a legerősebb, ez persze vitathatatlan. Két éve, mielőtt Lengyelországba mentünk, azt mondtam, egyszerre csak egy mérkőzéssel foglalkozunk, és mindennap az a célunk, hogy jobbá váljunk.

Egy ötmeccses tornán meg lehet nyerni minden találkozót, ám hogy sikerül-e, az más kérdés.

De a hitnek és önbizalomnak meg kell lennie. Ha mind a hatvan perc során teljesítünk, bármi elérhető. "

Ha ez így lesz, jövőre a dániai Koppenhága, vagy Herning várja a tényleg világhírű magyar szurkolótábort, amely az előzetes várakozás szerint nagy számban indul Kijevbe.