Ezért a győzelemért most alaposan megszenvedtünk

Magyarország 5-3-ra legyőzte Ukrajnát a divízió I/A csoportos jégkorong-világbajnokság első meccsén. Kemény csata volt és nem egyszerű egy vb első meccsét játszani, ráadásul ebédidőben. De nem csak ezért szenvedett meg a magyar csapat.

Az elején úgy kalkuláltunk, hogy vélhetően ez a meccs, ami tutira meglesz, még akkor is, ha a sportban nincs sosem ilyen. Arra is számítani lehetett, hogy az ukránok óriási becsvággyal kezdenek és ennek megfelelően is estek nekünk. Aztán két perc után már helyére kerültek a dolgok, de valahogy mégsem úgy alakult, ahogy elterveztük.

15 Galéria: Magyarország 5-3-ra legyőzte Ukrajnát a divízió I/A csoportos jégkorong-világbajnokság első meccsén Fotó: Fényes Gábor / Magyar Jégkorong Szövetség

Ennek elsősorban az egyik oka az volt, hogy túl sok volt a pontatlanság az előre játékban, a védekezésben sok furcsa dolog történt. Vezettek is az ukránok, de még egy perc sem telt el, amikor Bartalis remek góllal egyenlített.

Mentünk előre, beszorítottuk az ellenfelet, de valahogy nem akartak jönni a gólok. A második harmadban viszont csak húsz másodperc kellett és Vas szép góllal megint minket juttatott előnyhöz. VIszont ekkor jött egy olyan időszak, amely figyelmeztető lehet a következő meccsekre nézve.

Buta védekezési hibák és máris az ukránoknál volt megint az előny. De pontosan azért igyekszünk visszafelé az A csoportba, mert van ennek a csapatnak komoly lelki tartása.

A harmad felénél egyenlítettünk, és érezni lehetett, hogy csak idő kérdése a győztes gól megszerzése. Meg is lett, aztán még egy ráadás. Nyertünk. De ez még amolyan bemelegítő meccs volt a nehéz feladatokra. Ami két nap múlva el is jön, amikor Ausztriával kell játszanunk.

Magyarország-Ukrjan 5-3 (1-1, 1-2, 3-0)

Gól: Baralis, Vas, Saraeuer, Dansereau, Hári, ill. Bucenko (2), Kuzmik