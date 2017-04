Sorsdöntő hoki-vb-s meccs: ha kikap a válogatott, oda a feljutás

A magyar jégkorong-válogatott az eddig veretlen Dél-Korea ellen folytatja a kijevi divíziós-világbajnokságot kedd délután: ha újra kikap a csapat, elszállnak A csoportos esélyek.

Nem lesz egyszerű feladat, hiszen az osztrákok elleni meccs után egy olyan kudarcból kell felállni, amely történhetett volna fordítva is, hiszen két azonos tudású csapat meccsét a jobb emberelőny kihasználás döntötte el. Az első harmad kiegyensúlyozott volt, a másodikban sajnos szinte alig történt, a korongot kergettük mi is és az osztrákok is. Érezhető volt 40 perc után, az nyer, aki a következő gólt üti. Hiába hívta fel a szakmai stáb a játékosok figyelmét, buta kiállítás pecsételte meg a mérkőzést.

A legnagyobb kérdés az, hogyan sikerül 20 óra alatt regenerálódni egy hihetetlen veszélyes és roppant gyors csapat ellen. A koreaiak már messze túlteljesítették a tervüket, de nyilván minél messzebbre szeretnének jutni. A hétfő vereséggel még nem úszott el semmi, hiszen egy körbeverés alakulhat ki, és ha kedden nyerünk, a kazah és az osztrák is hozza a papírformát, akkor négy csapat lesz hat ponttal.

De a legfontosabb lépés, ma legyőzni Dél-Koreát, ami roppant gólérzékenyen és pontosan játszik. Eddig 43 lövésből 9 gólt ütöttek, ez 20,93 százalékos eredményességi mutató. Jól érzékelteti a fölényüket, hogy a második Ausztria 9,62 százalékkal (mi a negyedikek vagyunk 7,5 százalékkal) áll. Nem lőnek sokat kapura, de ami arra megy, az sokszor bemegy. Amiben még sokkal jobbak eddig nálunk az emberelőny kihasználás, a speciális egységünk Ausztria ellen csődölt be igazán.

Az első soruk nagyon erős. Kim KI Szung és An Dzsin Huj már 3-3 pontot szerzett és nekik is van öt kanadai hokisuk, akik főleg védelmet erősítik. Így a kapus Matt Dalton és a védők, Bryan Young, Eric Regan, valamint Alex Plante, aki ráadásul roppant ponterős. A csatár Michael Swft is két asszisztnál jár már. A sebességükre jellemző, hogy a kazahok elleni meccset a harmadik harmadban négy perc alatt fordították meg.

Dél-Koreában hatalmas fejlődésnek indult a jégkorong. Ennek az az oka, hogy rengeteg pénzt fektettek a sportágba, hiszen csak így indíthatnak majd csapatot a hazai rendezésű, 2018-as pjöncsangi téli olimpián. A honosított játékosok mellett a kispad is bombaerős: a szövetségi kapitány Jim Paek, aki kétszer nyert Stanley Kupát a Pittsburgh-gel, segítője pedig Richard Park, aki 14 NHL-es szezon után kezdett el szakvezetőként dolgozni.

Szerkezetváltásra lesz szükség a magyar csapatnál, hiszen a cél, hogy a középső harmadban megfékezni a támadásaikat, és lehetőleg kerülni kell a védekező harmadban az egy az egy elleni játékot. Továbbra is fontos tényező a kiállítások elkerülése, mert az emberhátrányos helyzetekben eddig nem túl erős a magyar válogatott, két meccs után ebben is jobbak nálunk.

1982-ben játszottunk legelőször velük és 18-2-re győztük le őket. A többi meccseken is rendre nagy különbségű magyar siker született. A legfájóbb vereség tőlük a 2013-as, budapesti világbajnokságon történt, amikor hosszabbítás után kaptunk ki 5-4-re, és nem sikerült a feljutás. Tavaly felkészülési meccsen 3-2-es vereség, idén viszont a Koreában edzőtáborozó fiatal csapatunk 5-2-re verte ezt a koreai csapatot. Valami hasonló eredmény kellene kedden is.