Az utolsó reményét is elbukta a hokiválogatott

A magyar jégkorong-válogatott 2-0-ra kikapott Lengyelországtól, a harmadikmeccsét is elveszítette a kijevi divízió I/A-csoportos világbajnokságon. Így most már egészen biztos, hogy nem jut fel jövőre az elitnek számító A csoportba.

Azt írtuk korábban, hogy kétszer sem volt szerencsénk. Ez alapjában igaz is, de a csütörtöki, lengyelek elleni meccs bizonyította, hogy igazából most egy picit felejtsük el az A csoportot. Jelenleg körülbelül ezt a szintet ütjük meg. Ez a meccs is bizonyította, esetlegesek vagyunk. Ha éppen úgy pattan a korong, akkor van helyzetünk. Ez a mai magyar csapat sajnos B csoport-szintű.

Ráadásul a meccs első két harmadában is sikerült elkövetni azt a bravúrt, hogy éppen amikor előnybe kerülünk, akkor egyből valaki kiállítatja magát. Mintha a mentális felkészítés elmaradt volna, egy amatör csapatként korcsolyázgattunk a jégen.

Előfordul az is, hogy emberhátrányból kap egy csapat gólt, de ezen a vb-n már másodszor járunk így, mivel minden meccs fontos, így aztán ilyen luxust senki nem engedhet meg magának. És még azt sem lehet mondani, hogy egy jobb csapat járt túl az eszünkön. Nem, ez a lengyel sokkal gyengébb, amely ellen két éve, ráadásul a saját otthonukban kiharcoltuk a feljutást.

Fotó: Fényes Gábor / Magyar Jégkorong / Facebook

A 0-0-s első harmad után a második játékrészben a lengyelek vágtak kettőt, ahogy fentebb említettük, az egyiket hátrányból. Fájdalmas, de főleg úgy, hogy 40 percig semmi esélyünk nem volt. Sem igazi helyzet, sem ötletes támadás, se semmi. Ilyet még a 30 évvel ezelőtti, C csoportos csapattól sem nagyon láttunk.

Minden csapat életében van mélypont, de sajnos mi ezt a legfontosabb meccsünkön fogtuk ki. Hiába volt 20-13 a kapura lövések aránya 40 perc után, megint nem volt igazi ziccerünk, ahogy az osztrákok és a dél-koreaiak ellen sem. 49 másodperc alatt kaptunk két gólt.

Az utolsó harmad elején kaptunk egy előnyt, ami megint felcsillantotta a reményeket, de fel sem tudtunk állni, ez is kimaradt. Sehogy nem találtuk a masszívan védekező lengyelek ellen az ellenszert. A legvégén még a kapusunkat is lehoztuk, de ahogy ezen a vb-n talán minden meccsen, most sem sikerült semmi.

Póbáltunk iramot diktálni a végén, ahogy azt tettük az egész meccsen, csak éppen egyet nem tettünk. Nem játszottunk. Ott pedig még nem tartunk, hogy erőből meg tudjunk nyerni egy ilyen meccset is. A magyar hokiválogatott elbukott, idén nem lesz feljutás, de ha őszinték akarunk lenni, ezzel a teljesítménnyel nem is érdemeltük meg. Lehet, hogy csak az utolsó előttiek leszünk a végén. Így aztán egy évünk marad gondolkodni a hogyan továbbon. Vélhetően ezt már nem Rich Chernomazzal tesszük meg, a szurkolói pletykák szerint a kanadainak nem adnak jövőre szerződést.

Magyarország-Lengyelország 0-2 (0-0, 0-2. )

Gólszerző: Zapala (25:01), Malasinski (25:50)