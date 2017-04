Drámai csatában írt Dél-Korea hokitörténelmet

Drámai csatában dőlt el a divízió I/A-csoportos jégkorong-világbajnokság. Dél-Koreának minimum két pontot kellett szerezni, és az ukránok elleni meccset így nyerte meg, az utolsó büntető döntött az ázsiai csapat javára, amely története során először szerepelhet a legjobb 16 között.

Dél-Korea pontosan ugyanannyi pontiot szerzett, mint a harmadik Kazahsztán, de mivel a legutóbbi A csoportost óriási meglepetésre legyőzte, így az egymás elleni eredmény alapján jutott fel.

Dél-Koreában jövöre hokiünnep lesz. Előbb a téi olimpián szerepelhetnek Pjöncsangban, majd indulhatnak a francia-német közös rendezésú vb-n is. A több tízmillió dolláros befektetés megtérülni látszik, hiszen eddig a második vonalban elért 5. hely volt a legjobb eredményük, jövőre a legjobbak ellen játszhatnak.

Ausztria két év után tért vissza az A csoportba, 11-0-ra kiütötték a teljesen széteső lengyel válogatottat, pedig a kapura lövésekben nem volt akkora különbség (30-26 az osztrákoknak). Ausztria vereséggel kezdte a vb-t, aztán viszont négy meccsen nyert, közte a magyar válogatott elleni is. Az utolsó két meccsükön 16 gólt ütöttek, Dél-Koreát és pénteken a lengyeleket ütötték ki.

Ezzel az is eldőlt, hogy nem egyszerűsödött a magyar válogatott helyzete. Hiszen idén Kazahsztán ragad divízió I/A-ban, ők jövöre is velünk szerepelnek egy csoportban, és még jön fentről két rettenetesen erős csapat. Nem lesz egyszerű, pedig a magyar-kazah meccs után jelentették be, hogy Budapest pályázik a 2018-as rendezésre.