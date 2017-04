Magyarország-Kazahsztán

Az biztos, hogy bármi is lesz a meccs vége a magyar válogatott az 5. helyen fejezi be a tornát. Kazahsztánnak van még miért izgulnia. Nyerniük kell ellenünk, de még az is kevés. A feljutásukhoz az kell, hogy osztrák a lengyeltől, vagy a Dél-Korea az ukrántól kapjon ki. Erre azért az eddig látottak alapján szerény az esély. Esélyesebbnek tűnik, hogy az élen álló két válogatott, az osztrák és a koreai hozza meccsét és feljut. Minden más esetben akár körbeverés alakulhat ki, de ez majd a délután folyamán kiderül