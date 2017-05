Kirúgják a magyar hokikapitányt

Nem hosszabbítja meg a jégkorong-válogatott szövetségi kapitányának, Rich Chernomaznak szerződését a Magyar Jégkorong Szövetség. Az 53 esztendős kanadai szakember megbízása a kijevi divízió I/A világbajnoksággal lejárt, és abban az esetben hosszabbodott volna meg automatikusan, ha a válogatott kiharcolja a feljutást a világ legjobb 16 csapata közé, írta az MTI.

A magyarok azonban egy győzelemmel és négy vereséggel az ötödik, még bennmaradást jelentő helyen fejezték be a múlt pénteken zárult vb-t. Chernomaz a Nemzeti Sportnak azt mondta, a szövetség nem hosszabbítja meg szerződését, a hírt az MTI megkeresésére az MJSZ nem kívánt kommentálni. Illetve a Nemzeti Sportnak a következő választ adta a szövetség:

„Nem tudunk egyelőre választ adni, mert nem tartanánk szerencsésnek, hogy amíg minden szereplővel személyesen nem egyeztettünk, addig bármilyen információt a lapból tudjanak meg. A részletekről a belső szakmai kört hétfőn fogjuk tájékoztatni, utána állunk rendelkezésre és nagyon szívesen nyilatkozunk a szövetséget érintő ügyekben.”

Chernomaz 2013-ban vette át a magyar válogatott irányítását, amellyel 2015-ben második lett a divízió I/A vb-n, ezzel feljutott az A csoportba, ahonnan tavaly búcsúzott. Chernomaz a válogatott mellett sportigazgatóként és edzőként dolgozik a Löwen Frankfurt együttesénél is, amellyel döntőt játszott az idényben a német másodosztályban.

Az tény, hogy nem sikerült jó ez a világbajnokság. A torna több játékos is úgy fogalmazta meg a problémát, hogy egyrészt a koronggal való játékunk kritikán aluli volt, illetve a szövetségi kapitány késői érkezése miatt nem volt elég idő az összecsiszolódásra, nem voltunk taktikailag megfelelőek.

Nagy Krisztián, a magyar válogatott csatára például a Digi Sport Reggeli Start című műsorában elmondta, voltak olyan játékosok, akiknek egészen más szerep jutott a válogatottban, mint a klubcsapatában és az átállás nem sikerült megfelelően.

Chernomaz munkájának azért elismerése, hogy a világelit környékén tartotta a válogatottat és az utánpótlás-fejlesztésben is komoly eredményeket ért el ennek. Ennek hatása is, hogy az U20-as válogatott feljutott a divízió I/A-csoportba, azaz a világ legjobb 16 csapata közé. De az is tény, hogy talán egy olyan kapitányra lenne szükség, aki sokkal több Mol Liga, de akár EBEL-meccset tud megnézni élőben.