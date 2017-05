Összejöhet-e mesterhármas aranyból?

Pénteken kezdődik és egészen május 20-ig tart az újabb hokiünnep. Párizsban és Kölnben, tizenhat csapat részvételével kezdődik az A csoportos világbajnokság, rögtön az első napon egy kiválónak ígérkező Kanada-Csehország meccsel. A lebonyolítás a megszokott, két nyolcas csoport körmérkőzése után a négy-négy legjobb folytatja a negyeddöntőben, a két csoport utolsó helyezettjei (kivéve a védett Dániát) kiesnek a divízió I/A-csoportos vb-re.

Ezúttal nem sztárokkal teli, hanem egy tehetséges, dinamikus és fiatal csapatot rakott össze a kanadai menedzsment, amely arra a bravúrra készül, amelyre legutóbb Csehország volt képes 1999 és 2001 között, vagyis egymás után háromszor megnyerni a világbajnokságot.

Erre minden esélye meg is van a Ron Hextall általános igazgató és Jon Cooper főedző által összerakott keretnek. A rutinos Chad Johnson kapus mellett két fiatal lesz ott a vb-n. A védelemben a 30 éves Marc-Edouard Vlasic lesz rutin, a csatárok között viszont csupa fiatal játékos kapott helyet. Az átlagéletkor 24,67 év, öten 21 év alattiak. Érdemes lesz figyelni a 21 éves Nathan MacKinnon, a 19 éves Mitch Marner, vagy Ryan O'Reilly, Mark Scheifele, vagy éppen Jeff Skinner játékát.

Ahogy a nemzetközi szövetség honlapja is jellemezte a csapatot:

a tapasztalat, a győzni akarás, és a tehetség jellemző leginkább rájuk, keresve sem lehet gyenge láncszemet találni,

talán csak a kapuban, de ezt a problémát is rendre képesek megoldani a kanadai válogatott, amely 26-szor volt már világbajnok és 1950 és 1952 között tudott legutóbb háromszor egymás után nyerni.

Fotó: AFP

Talán az oroszoknak nyílhat a legnagyobb esélyük arra, hogy megállítsák a világ legjobbjait. Viszont az utóbbi két év tapasztalatai alapján egyre csak nőtt a különbség a tengerentúli és az orosz hoki között. Azt is többen felvetették, hogy éppen az NHL-ből hazatérő hokisok zavarják meg annyira az KHL-esek közegét, ami elriasztja a sikert.

Így aztán a szakvezetés most óvatosabban járt el, mindössze hat tengerentúlon játszó hokist hívott egyelőre. De az könnyen lehet, hogy a Washington korai NHL-es kiesésével ez a szám még kettővel biztosan bővül, Alekszandr Ovecskin és Jevgenyij Kuznyecov jöhet. Az oroszok amúgy szintén egy fiatal csapattal érkeznek, náluk hét 21 éven aluli van, a 36 éves Szergej Mozjakin a korelnök.

Gyakorlatilag három részre osztható a mezőny, a két topfavorit mellett ott van egy masszív amerikai, svéd, finn válogatott, vagy éppen a svájci és a remek NHL-esekre épülő cseh válogatott, amely odakerülhet még a dobogóra, de az óriási meglepetés lenne, ha közülük bármelyik világbajnok tudna lenni. És ha nagyobb meglepetés nem történik a fenti hét válogatott osztozik majd a dobogón is.

Fotó: AFP

A másik kilenc pedig azért hajt, elkerülje a kiesést. Pontosabban nyolc, mert bármi történhet, Dánia nem esik ki, idén ő a védett csapat, 2018-ban ott rendezik az A csoportos világbajnokságot.

Mi pedig különös figyelemmel kísérjük a vb hátsó szakaszát is,

hiszen jövőre – könnyen lehet, hogy a budapesti vb-re – innen kapunk még két ellenfelet.

Hosszú éveken át Kazahsztán, Olaszország, Ausztria és Szlovénia ingázott az első és a másodosztály között. Ez az elmúlt néhány évben megváltozni látszik. Két éve az olaszok, idén a kazahok ragadtak a divízió I/A-ban és könnyen lehet, hogy most nem az olasz-szlovén duó fog visszaesni.

A top7 országot leszámítva a lettek vannak a legrégebb ideje az A csoportban. Az említett ingázókon kívül pedig a francia 2008-ban jutott fel és meg tudott ragadni a legjobbak között. A szlovénok most az olimpiai tapasztalatot viszik a vb-re, 18 olyan hokisuk lesz most ott, akik ott voltak Szocsiban, a téli olimpián és a szlovákokat is verték. Házigazdaként pedig óriási blama lenne, ha a francia, vagy a német csapat bukna el.

Fotó: AFP

Megtippelni így is lehetetlen, ki lesz a világbajnok és majd ki esik ki. Egy biztos, hét csoportkör után a második kérdésre már választ kapunk, az elsőre pedig május 20-án, Kölnben, ahol 2010-ben rendeztek legutóbb világbajnokságot és akkor Csehország ünnepelhetett.